Daylin Curbelo: Mira cómo corre para no encontrarse con ex de Brad Pizza, Claudia Serpa [VIDEO y FOTOS]

Daylin Curbelo continúa en el ojo de la tormenta. Tras sus declaraciones contra la esposa de su ex pareja, Mauricio Diez Canseco, ahora se trenza en discusiones con la modelo Dorita Orbegoso y la flamante reportera de Latina, Claudia Serpa.



Daylin Curbelo afirma que Claudia Serpa tiene voz de hombre y menosprecia su carrera como cantante. "¿Así? ¿dónde canta? Yo no sé donde se presenta ella, no sé dónde canta", dijo la cubana. Por su lado, Claudia Serpa se ha referido a la edad de la salsera con cierto desprecio.



La cubana también menosprecia a Claudia Serpa porque no es muy conocida en el medio. La joven trabaja como reportera en La Noche es Mía y también es cantante, pero la cubana se burla de su poca notoriedad.



La parte más graciosa de este enfrentamiento se produjo cuando Daylin Curbelo salía de Latina y los reporteros le dijeron que Claudia Serpa estaba en el comedor, la cubana arrancó y corrió para no cruzarse con la jovencita. Mira aquí el video.

La cubana se mostró incómoda con la presencia de Claudia Serpa