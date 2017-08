Daylin Curbelo le recordó a Dorita Orbegoso video íntimo y Jazmín Pinedo la puso en su sitio [VIDEO]

¡Qué bajo! Daylin Curbelo perdió los papeles en vivo con Dorita Orbegoso y, como venganza, le recordó a la exbailarina cuando se difundió un video íntimo en redes sociales. Ante esto, Jazmín Pinedo la cuadró en una. ¡Escándalo!

Todo sucedió en el programa 'Espectáculos'. Dorita Orbegoso estaba como invitada en el panel para opinar sobre los temas del día. Uno de ellos fue la 'pelea' entre las ex de Mauricio Diez Canseco: Claudia Serpa y Daylin Curbelo. Durante su corta intervención, la exbailarina repitió una de las frases dichas en el informe.

En ese momento, Daylin Curbelo se comunicó con el programa 'Espectáculos' y empezó a atacar a Dorita Orbegoso por atacarla con sus comentarios. La exbailarina y el resto del panel se mostró más que sorprendidos por las palabras de la cubana e indicaron que la ex de Chemo Ruiz nunca la atacó.

Dorita Orbegoso tuvo que defenderse y comentó: "Reina, yo contigo no tengo ningún problema. Tú hablas de Yahaira, paras de escándalo en escándalo y a mí tu vida privada no me interesa. Tú estuviste con tal por cual y a mí no me interesa". dijo enfática la exbailarina.

Daylin Curbelo recuerda video íntimo de Dorita Orbegoso

Ante esto, Daylin Curbelo soltó en pleno programa: "Ah, yo paro en escándalos. ¿Tú no tuviste un video porno ahí en la televisión? ¿Eso no fue escándalo?", dijo la cantante. En ese momento, Jazmín Pinedo interrumpió las intervenciones de ambas y fue muy enfática en calificar de 'bajo' lo dicho por la salsera.

"Un ratito Daylin, voy a tener que poner un 'stop'. Me parece bastante bajo que tú aproveches una cosa que fue un tema bastante delicado de un video que es, para cualquier mujer y cualquier ser humano, una invasión a la privacidad. Ese tema ni siquiera se debería tocar en este horario de la mañana. Te pediría un poco de cordura. Por favor", exclamó fuerte y directa Jazmín Pinedo.

Ante esto, los panelistas de 'Espectáculos' condenaron el comentario de Daylin Curbelo y la cubana tuvo que retirar todo lo dicho. "Ok, ok" fue lo único que dijo. Dorita Orbegoso calificó de 'vergüenza' sacar en cara un tema así.

Recordemos que en junio del 2016, se filtró un video íntimo de Dorita Orbegoso y Marco 'Chemo' Ruiz. El material se difundió en redes sociales y la situación obligó a la bailarina a retirarse de El Gran Show por una gala. La exbailarina lamentó entre lágrimas todo lo sucedido y decidió retirarse un tiempo de las cámaras.

