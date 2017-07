Daysi Ontaneda acusa a Lucy Cabrera de maltratar a su hijo y esta le responde

Lucy Cabrera negó que Daysi Ontaneda le haya enviado una carta notarial, luego que la rubia la acusó de maltratar a su menor hijo.

“Me corto una mano si ella (Daysi Ontaneda) me demanda, me corto el pelo coco si un juez le acepta la demanda. ¿Si me llegó su carta? Es imposible, porque ella empezó con todo esto y yo solo aclaré", precisó Lucy Cabrera, quien asistió a la función de gala de ‘Colombian Circus Sabroso’, en Independencia.



"Daysi Ontaneda sabe que no lo hará, porque sabe que tendría que responder muchas cosas y dudo que le convenga. No hablo sin pruebas”, añadió Lucy Cabrera.

¿Descartas la posibilidad de que retomen su amistad?



No me interesa su amistad, es un tema cerrado.