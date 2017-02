¿Deportaron a la chica "cool y nice" que Julieta Rodríguez menciona en sus audios?  [VIDEO y FOTOS]

La argentina Julieta Rodríguez se reencontró con su mejor amiga, la venezolana Eugin Carruitero, en Argentin, país donde reside la modelo desde su deportación. Esto no tendría nada de particular si no fuera porque Eugin es la popular chica "cool y nice" de los audios que sepultaron la carrera de Julieta en Perú.



"¿Sabes qué? Eugin no invita a ningún imb*** a su cumpleaños porque ¿sabes qué?, Eugin invita solo a gente 'cool' y gente 'nice' y gente que tiene potencial para ser 'nice'. No a gente de cuarta, peruanos horrorosos que no puedo invitar” , así la menciona Julieta Rodríguez en sus audios.



Eugin es una modelo venezolana que también trabaja en Perú y su amistad con Julieta Rodríguez data de varios años, la venezolana fue una de las pocas que la saludo públicamente en su cumpleaños.





La modelo se reencontró con su mejor amiga en el mundo, Eugin. La modelo se reencontró con su mejor amiga en el mundo, Eugin.

La modelo venezolana, Eugin, fue una de las que más le mostró apoyo y respaldo a Julieta Rodríguez tras el escándalo racista y la deportación por falsificar un dato en su hoja migratoria.



Julieta Rodríguez se encuentra tan contenta por el suceso, que hasta cambió la portada de su Facebook y publicó más fotos con la "chica cool y nice".



Julieta Rodríguez se encuentra en argentina desde inicios de Enero de este año, su estadía en su país le sirve para reflexionar y alejarse del escándalo racista que sepultó su carrera como modelo en Perú.