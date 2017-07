'Despacito' no solo se ha convertido en uno de los hits de todos los tiempos. Además de haber ganado innumerables premios a nivel internacional, batir récords, y sonar en todas las radios y locales de diversión, el tema de Luis Fonsi ha beneficiado a Puerto Rico, su país de nacimiento. No, no es broma.



Pasito a pasito. De acuerdo a Infobae, el interés de turistas extranjeros por viajar a Puerto Rico se incrementó en un 45% desde que la canción comenzó a sonar en las radios del mundo.



Si bien Puerto Rico es considerado como un destino de vacaciones, para muchos viajeros no es tan conocido. Pero desde que empezó a sonar 'Despacito' en las radios del mundo eso ha empezado a cambiar.



Efecto 'Despacito'. El interés por conocer la isla y sus atractivos ha incrementado. Los turistas eligen Puerto Rico como destino para conocer los escenarios donde se grabó el video de la canción. Así lo confirmó el Departamento Centroamérica de COCHA.



En tanto, la gerente general de Hoteles.com para América Latina, Marwan Badran dijo que "la cultura popular tiene una fuerte influencia en nuestras decisiones de viaje, y como Puerto Rico es el hogar de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, y además está recibiendo mucha atención por su canción de éxito, esto parece animar a más personas a explorar este gran destino".



Algunos de los lugares que ya se han incluido en los recorridos turísticos de Puerto Rico son el el popular Club La Factoría en el Viejo San Juan, la Placita La Perla, El Paseo Marino Canto de Gansos y las casas muy coloridas.