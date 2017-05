¡Todo un récord! Luis Fonsi jamás imaginó que su más reciente versión de 'Despacito', que realizó en colaboración con Daddy Yankee y Justin Bieber, llegaría al tope de las lista más importante a nivel mundial. 'Despacito' logró 'el número 1' del ránking Hot 100 de Billboard, en Estados Unidos.

Tuvieron que pasar 20 años para que una canción en español alcance la cima de la lista de Billboard. En 1996, la Macarena de Los del Río se convirtió en la canción más escuchada en todo el mundo durante 14 semanas.

Es importante mencionar que el éxito internacional de 'Despacito' tuvo un 'empujón' de popularidad gracias al remix en el que Justin Bieber sumó su voz.

'Despacito' dejó en el camino a éxitos como 'That's What I Like', de Bruno Mars, y 'I'm The One', de DJ Khaled, que ahora ocupan el segundo y tercer lugar, de las listas de Billboard, respectivamente.

Según información de Billboard, 'Despacito' fue escuchada en las plataformas de streaming más de 53 millones de veces, y fue descargada en 104.000 ocasiones.

El reto de Luis Fonsi y 'Despacito' será ver cuantas semanas permanece en el tope del ránking que se va apoderando del mundo entero.

EL DATO: En YouTube, 'Despacito' cuenta con más de mil millones de visitas mientras que el remix con Justin Bieber cuenta con 180 millones.