'Despacito' se convierte en el video más visto en la historia de YouTube

¡Lo consiguió! 'Despacito' se convirtió este viernes en el video más reproducido en la historia de YouTube superando los 2.995 millones de visitas. El récord lo mantenía 'See you Again', tema de la banda sonora de 'Rápidos y Furiosos 7' con 2.993 millones.

'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanza así esta hazaña en época de redes sociales. El impulso del éxito internacional lo alcanzó con el remix que realizaron al lado de Justin Bieber.

"Romper el récord es apabullante, y estoy feliz de seguir inspirando a otros para que hagan lo mismo", indicó Daddy Yankee a la revista Billboard.

Entre otros importantes logros, 'Despacito' ostenta el título del tema más reproducido en "streaming" de la historia, con más de 4.600 millones de reproducciones de su versión original y remix en las plataformas de internet, entre ellas YouTube y Spotify.

Además, 'Despacito' se ha mantenido durante 12 semanas en el primer lugar del ranking Billboard mundial, convirtiéndose en la primera canción en español en alcanzar dicha posición desde la "Macarena" en 1996.

Es importante mencionar que el video de 'Despacito' fue publicado en YouTube el 12 enero de este año. Tuvieron que pasar 203 días para que alcanzara el prestigioso logro. Y tú, ¿Cuántas veces has visto el video de 'Despacito'?