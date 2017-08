¡Se van quedando, poquito a poquito! Despacito ha sido considerada como la canción del año por muchos. Sin embargo, fue la gran perdedora en los MTV Video Music Awards. La canción solo estuvo nominada en una categoría, 'Mejor Canción del Verano', pero fue superada por 'XO Tour Llif3' de Lil Uzi Vert.

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber hicieron historia con Despacito, alcanzando cifras nunca antes vistas. La canción se convirtió en el hit latino más importante a nivel mundial y prometía ser la más rankeada en las premiaciones. Sin embargo, parece que su éxito está llegando a su fin.

¿Por qué no estuvo presente en los VMA's? Según Universal Music Latin Entertaiment, la cadena MTV habría dado poca importancia a Despacito. Ellos dicen que luego de 2 semanas de ser publicados los nominados, recién les pidieron el video de la canción para ser inscrito.

Esto quiere decir que la canción no pudo estar presente en más categorías y no habría sido considerada por los directivos. Sin embargo, MTV se defiende diciendo que Despacito no formó parte de su parrilla de programación, pues no presentaron el éxito a tiempo.

Como se sabe, Despacito cuenta con la versión original, cantada por Daddy Yankee y Luis Fonsi, y el remix, que incluye a Justin Bieber. Sin embargo, la versión que realmente popularizó la canción a nivel mundial fue la que incluye al ex de Selena Gomez.

El remix no cuenta con videoclip oficial, por lo que no podría haber sido incluida en los VMA's, que premian los mejores videos de canciones en el año. Solo quedaría la versión original, que no ha sido muy escuchada en el extranjero.