Deysi Araujo asegura que solo tiene amistad con Víctor ‘Pituquito’ Rossel

Por: Jhonny Valle



La vedette Deysi Araujo descartó que mantenga una relación sentimental con el futbolista Víctor ‘Pituquito’ Rossel, quien la visitó en ‘Nochebuena’ y le dejó un regalo para su hijo.

“Quiero aclarar que no tengo nada con Víctor, solo es mi amigo desde hace dos años. Tenemos una linda relación de amigos y no quiero estropear eso”, precisó Deysi Araujo.

En otro momento, Deysi Araujo aclaró que si el pelotero le llevó un regalo para su hijo, es porque le tiene aprecio y no por otras intenciones.

“Víctor le regaló un PlayStation a mi hijito, pero lo hace porque lo quiere mucho, no creo que tenga otras intenciones. Con él no pasa ni pasará nada”, sostuvo Deysi Araujo.

“No quiero tener problemas. Él me ha dicho que está soltero, pero no sé si de repente está saliendo con alguien. Yo estoy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie, pero igual de repente él está saliendo con alguien”, explicó Deysi Araujo.

Deysi Araujo publicó la foto de su encuentro con Víctor Rossel en su cuenta en Instagram y de inmediato comenzaron a vincularlos sentimentalmente, por eso “decidí sacar la foto, porque no quiero que se especule”.

Deysi Araujo reveló que el Año Nuevo realizará una cábala de amor, pues usará ropa interior roja.

“Me gustaría iniciar una relación, pero aún no llega el hombre indicado, por eso el 31 me pondré mi ropita roja, para llamar al amor y la felicidad”, dijo Deysi Araujo, quien estará animando el Año Nuevo en la explanada del mercado de Puente Piedra junto a Dina Páucar y Sonia Morales.