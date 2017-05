Día de la Madre: Florcita Polo sigue siendo la reina de la casa [VIDEO y FOTOS]

Amor infinito, amor de mamá. Florcita Díaz confesó que está atravesando el mejor momento de su vida al lado de su esposo Néstor Villanueva y sus dos hijos: Néstor Adriano (5) y el recién llegado a este mundo, Estéfano Augusto, de solo 20 días de nacido, a quienes definió como el mejor regalo de Dios.



“Agradezco a Dios por darme dos lindos regalos, antes Adrianito y ahora Estéfano. Esta bendición, mi segundo hijo, me llegó cerca del Día de la Madre. Yo estoy muy feliz, emocionada”, dijo Flor, quien reflejaba un brillo especial en los ojos.



Se te nota diferente, muy feliz...

Sí, he vuelto a vivir otra maravillosa, inexplicable y bonita experiencia; luego de cinco años vuelvo a ser mamá. La verdad, estoy muy contenta de que Dios me haya dado otra bendición a mi vida. Es el mejor regalo que me ha dado.



¿Cómo pasarás el Día de la Madre?

Vamos a ir a visitar a mi abuelita, como lo hacemos todos los años. Además, ella no conoce a Estéfano porque a diferencia de mi primer parto, con Adrianito, esta cesárea me chocó mucho más y no he podido verla.



¿Fue difícil la cesárea?

Sí, la verdad me dolió mucho después que me pasó la anestesia. Ya voy 15 días que di a luz y aún no puedo hacer mucho esfuerzo.



¿La llegada de Estéfano ha cambiado en algo la actitud de Adrianito? ¿No siente celos?

Un poquito, pero yo le digo que no se tiene que poner así porque los dos son los amores de mi vida. Pero Adrianito está feliz con su hermano, le da muchos besitos, lo cuida y también lo atiende y, bueno, Néstor ni hablar, está chocho con sus hijos.



Es muy prematuro, pero una vez tu esposo dijo que de todas maneras quería tener una mujercita.

Me hubiera gustado que Dios me mande la mujercita, pero es un hombrecito y sigo siendo la reina de la casa. En lo que a mí respecta, acá ‘cierro la fábrica’ porque, la verdad, me ha dolido demasiado. Es que tendría que ir por un tercer corte y es bien doloroso, con dos está bien.



¿Y cómo está tu mamá Susy?

El día que di a luz estuvo conmigo horas antes de entrar a la operación y se quedó hasta la madrugada que salí de sala para recuperarme. Ella dice que su mejor regalo son sus nietos, y mi papá también ya conoce a Estéfano.

¿Sigues cuidando tú misma de tus bebés?

Sí, no es difícil, uno aprende. Además, con el segundo como que es más fácil porque ya hay más experiencia. También Néstor me ayuda bastante.



¿Regresarás pronto a los escenarios o te darás un tiempo?

En realidad tengo algunas cosas que dejé en stand-by. Voy a descansar un mes y luego empiezo a trabajar. Tengo que recuperarme y luego empezamos con fuerza.



¿Qué mensaje le envías a las mamitas en su día?

Que todas la pasen bien en este día tan especial.



(B. Pashanasi)

