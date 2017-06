¿Diana Sánchez le temía a Christian Domínguez en la final de El Gran Show?

‘Es un sueño cumplido’, expresó entre lágrimas Diana Sánchez, al igual que su bailarín Maylor Pérez, con quien alzó la copa y se consagraron como los ganadores de la primera temporada de ‘El gran show’, arrebatándoles el triunfo a Christian Domínguez y ‘Chabelita’.



“Estoy feliz, parece que estuviera soñando, lo soñé varios sábados (que ganaba) y lo deseaba con muchas ganas. Estar en la pista de baile ha sido increíble”, comentó Diana Sánchez, quien obtuvo de premio una camioneta, al igual que su bailarín.



Christian Domínguez fue una competencia fuerte. ¿Hubo temor?

Mucho temor porque tenía bastantes cosas a su favor, como conocimiento de la pista de baile, una ‘química’ en particular porque es pareja de Isabel y son muy buenos. Christian ha evolucionado mucho en la pista de baile y me gusta como baila Isabel, pero sabíamos que el esfuerzo tenía que dar frutos.



¿Qué se siente haber ganado?

Mucha felicidad. Varias personas querían que ellos (Christian e Isabel) ganen, pero vieron nuestra evolución.

Diana Sánchez llora y agradece a su abuelita

Se podría decir que descubriste que el baile es una de tus grandes pasiones...

Definitivamente. Es algo que amo y me encanta. Nunca he tenido una persona que me haya educado en la danza, pero siempre la he llevado en mi corazón.



¿Qué se viene ahora para ti?

Se vienen muchas cosas. A final de año será ‘Reyes del show’, sigo en ‘Combate’ y espero actuar. Quiero hacer más cosas para sentirme más completa.



CONTENTO EN PERÚ

En tanto, el bailarín cubano Maylor Pérez dijo estar agradecido por el gran apoyo que recibió durante la temporada. “Ha sido tiempo de sacrificio y mucho esfuerzo, pero valió la pena. Estoy muy agradecido con el Perú, los llevoen mi corazón.