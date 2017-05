Diana Sánchez: "Mi novio no me saca la vuelta" [VIDEO]

Diana Sánchez es frontal y dice las cosas sin titubear. Aunque su personalidad es fuerte, considera que lleva una vida tranquila y sin escándalos al lado de su novio Harold, con quien tiene cuatro años de relación. La ‘Chata’ cuenta que está muy enamorada y que es feliz porque su pareja no le es infiel y ella tampoco. Además, piensa casarse y tener familia.



Siempre eres frontal. ¿Decir lo que piensas te ha ocasionado problemas?



En varias oportunidades he chocado con personas que me parecen falsas, hipócritas y si me preguntan qué opino, diré lo que pienso o lo que siento en ese momento. No me ha ocasionado problemas, pero quizá a algunas personas les incomoda la franqueza, la sinceridad. En la televisión hay muchas caretas.



Eres conocida pero tu carrera en televisión no está basada en el escándalo...

Creo que he sido mencionada en algunas oportunidades en cosas, pero no soy mediática de estar caserita en los programas de espectáculos, porque creo que ese tipo de formato más se fija en ‘con quién estuvo’, ‘a quién engañó’, ‘por qué la dejó’...



Evitas mostrar tu vida privada...



Sí, y aunque tuviera que mostrarla, no tendría nada escandaloso que vender porque tengo novio hace un buen tiempo, estoy bien con él. No me saca la vuelta, gracias a Dios, yo tampoco y no ha pasado nada malo. Creo que tengo una imagen tranquila, entre comillas, con mi carácter fuerte sí, pero nunca se me ha involucrado en nada malo, escandaloso ni que venda de manera negativa.



Pero en un tiempo se especuló que te metiste en la relación de Mario (Hart) y Alejandra, hasta hace poco Pancho (Rodríguez) lo dijo en ‘Combate’.

Prefiero no mencionarlo porque le haría un favor. Lo único que no quiero es que me falte el respeto, hablé con la producción y ellos me respaldaron. Él pidió disculpas, se retractó de lo que dijo y para mí eso es suficiente.



¿Es un tema del pasado que te persigue o te afecta de cierta forma?



A mí no, pero sí a mi pareja, porque es faltarle el respeto a la persona con la que estoy tanto tiempo. Con Mario ya se aclaró que teníamos una buena amistad, pero siempre hay gente así, media envidiosa.



¿Te molesta que te etiqueten como ‘chica reality’? Porque suelen hacerlo con un tono despectivo...

Sí pues, varios se han puesto la cruz ante el público, estamos mal vistos porque nos ven a muchos de nosotros como tontos, como ignorantes.



Pero algunos de ustedes hicieron méritos...

Sí, hemos tenido errores garrafales, algunos extremadamente increíbles y otros me parecen parte de la competencia, del programa en vivo. Pero también hay otras cosas que han sido excesos, malos comportamientos, que nos han puesto a todos en un mismo costal.



Hay otros que solo están envueltos en escándalos...

Sí, hay personas que venden su vida privada, sus problemas, venden la discusión, pero preguntas exactamente qué es lo que hace y no sabe bailar, cantar, actuar, no sabe hablar, no sabe nada. Entonces, a veces se nos limitan ciertas oportunidades porque quizá nos creen huecos, tontos, sin capacidades, sin talento y no todos somos así...



¿Cuál es tu siguiente paso?

Yo estudié hace mucho tiempo claun e impro, también tomé clases de actuación en ‘Del Barrio Producciones’, de la productora de Michelle Alexander, y todas esas cositas me han ayudado a darme cuenta de que es algo que me gusta. Me encantaría participar en una serie.



Dentro del medio, eres una de las pocas chicas que tiene una relación sólida.

Con mi novio a veces vemos tele y decimos: ‘Te acuerdas de su ex, y el ex del ex de la persona que conocimos y el otro ex’... ¡qué bárbaro! La cosa es que están con todo el mundo y al final están todos relacionados de una manera extraña. No sé si es porque realmente se enamoran o porque es conveniente tener a una persona del mismo lugar de trabajo, estar con alguien del programa te da una estabilidad laboral para quedarte en el reality.



¿Por eso se hablan de los romances ‘armani’?

No sé si todos han sido amores o preparados para tener trabajo. Gracias a Dios, en ese tiempo Marisol (Crousillat), que estaba de productora, me conoció, pasó un tiempo, conocí a Harold (su novio) y yo estaba feliz con el enamorado que había elegido. Pero sí veo que todo el mundo cambia de novio, pareja, esposo, marido... a cada ratito.



¿Cuánto tiempo ya tienes con Harold?

Un poco más de 4 años. Hasta ahorita nos va bien, espero que las cosas sigan así, queremos casarnos, tener familia. Nunca se sabe qué puede pasar más adelante, pero eso es lo que tenemos en mente y esperamos que las cosas resulten bien.



Los dos están creciendo juntos, como pareja y empresarios.

Así es, por algo decidí hacer empresa con él porque siento que tengo a una persona que a parte de ser mi pareja, es mi amigo, mi compañero y es una persona responsable, sino no me hubiera arriesgado a compartir con él esta parte laboral. Vamos a abrir un nuevo local de ‘Mr. Barber’ y juntos, poquito a poquito, sin mucho ‘chongo’, sin mucho problema, estamos creciendo.



¿Qué es lo que te gusta de Harold?

Él es un amor, está pendiente de mí, de mis cosas. Es mi novio lindo, por eso lo quiero. Además, nos complementamos, somos un balance. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar, pero no ordenar ropa. Harold es extremadamente ordenado, dobla la ropa por colores, tamaños y detesta la cocina, es su peor enemiga (risas).