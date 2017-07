Diana Sánchez al fin conoció a su suegra [VIDEO]

Diana Sánchez contó emocionada que por fin conoció a su suegra, que llegó a Perú para pasar Fiestas Patrias.



“La señora (también se llama Diana) es superamable, jovencita. Lo bonito es que entiende el ritmo de vida que tengo, incluso me acompañó estos días a mis shows, con decirte que a pesar de que viajó catorce horas en avión, quiso salir a bailar. Me impresionó la juventud que tiene”, contó Diana Sánchez.



“Estoy feliz porque este año ha sido bueno para mí sin estar metida en tanto problema. Gracias a Dios, estoy iluminada”, detalló Diana Sánchez.



De otro lado, Diana Sánchez dijo que está alistando su vestido de novia. “Ya se encuentra en proceso, eso sí, me pienso casar fuera del Perú, solo con mi familia y personas cercanas. Será en una playa, tal vez Cancún”, detalló.



(B. Pashanasi)

El Gran Show: Diana Sánchez