Diego Chávarri: ¿Su foto íntima se filtró en las redes sociales? [VIDEO]

Diego Chávarri volvió a etsar en boca de todos luego de que en redes sociales muchos comentaran que una imagen suya se había filtrado. La imagen muestra a un Diego Chávarri completamente desnudo fotografiándose frente a un espejo.

¿Se tomó una foto desnudo? Eso es lo que todos sus se preguntaban. Para aclarar la situación el mismo Diego Chávarri comentó al respecto.

A pesar de que muchos comentaron que se trataba de una foto real, Diego Chávarri se encargó de negar todos los rumores y mencionó que la fotografía no era verídica.

“No es una foto real, es trucada. No soy de hacer esas cosas, no envío fotos a nadie y menos desnudo”, comentó Diego Chávarri muy seguro de no haber compartido con nadie un material íntimo.

Recordemos que Diego Chávarri acostumbra a fotografiarse en ropa interior y publicar sus fotografías en sus cuentas de redes sociales. Aquí la prueba de ello.