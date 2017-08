Diego Chávarri tilda de dolida a Karla Tarazona por seguir hablando de Christian Domínguez [VIDEO y FOTOS]

El chico reality Diego Chávarri atacó a Karla Tarazona a través de sus redes sociales. La animadora de eventos daba una entrevista en Cuéntamelo Todo para hablar acerca del final de su relación con Christian Domínguez.



A Diego Chávarri no se le ocurrió mejor idea que tomarle una foto a la entrevista y publicarla con la siguiente frase: "¿No hay mujer más dolida?". Esta imagen fue transmitida en vivo durante el programa y Karla Tarazona respondió.



"Me deprimo, voy a tener que pagar terapia", dijo Karla Tarazona en tono irónico sobre el comentario despectivo de Diego Chávarri. Además, la animadora de eventos lo invitó a la inauguración de la discoteca Holiday en Santa Anita.



Los conductores del programa Cuéntamelo Todo también se refirieron al comentario despectivo de Diego Chávarri. "Ay, dieguito, no opinamos más porque eres de la casa", dijo con sorna Sofía Franco sobre el chico reality.

