Diego Chávarri: Melissa Klug dice esto tras intervención policial al 'Diablito' por manejar borracho [VIDEO]

Melissa Klug siente pena por el mal momento que atraviesa Diego Chávarri, luego que fue detenido por manejar de manera temeraria y haber bebido alcohol.



¿Conversaste con Diego?

Sí, el sábado que estuvo en la comisaría lo llamé y me da pena lo que le está pasando.



Debe estar triste...

Sí, triste, apenado. Lo han sacado del programa y está pasando un mal momento.



¿Tus hijas se han comunicado con él?

No he hablado con ellas sobre eso, pero imagino que ya conversaron con él porque le tienen cariño.



Cambiando de tema, otra vez estás en sentencia...

Sí, ya estoy acostumbrada, pero les pido que voten por la opción 12 para seguir en ‘El gran show’.