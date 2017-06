Diego Chávarri: "Nunca utilicé a Melissa Klug" [VIDEO]

Diego Chávarri aseguró que no utilizó a Melissa Klug y no tiene ningún tipo de comunicación con la ‘Blanca de Chucuito’.

“Yo no siento que la haya utilizado... no tengo ninguna comunicación con ella desde el día que terminamos”, dijo el ‘combatiente’.



Hay quienes critican a Jefferson por jugar fulbito con sus amigos.

No tiene nada de malo, no está haciendo nada que lo perjudique, está jugando de manera tranquila, pausada.



¿Crees que su carrera está en descenso?

Yo creo que tiene para rato, para mucho más. (M.Casas)

Diego Chávarri se juerguea así