Diego Mayora: Esposa asegura que amante sabía que era casado y ahora jugador le pidió divorcio [VIDEO y FOTOS]

Diego Mayora, futbolista de Deportivo Municipal, fue ampayado por su esposa Sabi Ramos cuando ingresaba a un hotel con la joven Tania Herrera-Rambla, quien sería la hija de un importante dirigente del club donde juega el delantero.



Sabi Ramos presentó en ‘Amor, amor, amor’ el video donde se ve a Diego Mayora en la playa del estacionamiento del hotel y le dice : "Hijo de p..., con esa mujer me estás engañando".



Sorprendido por la situación, Diego Mayora trata de ocultar a la joven, que rápidamente se sube a la camioneta para evitar ser grabada.



Diego Mayora ampayado

Trome conversó al respecto con la esposa de Diego Mayora



Señora Ramos, en el momento del ‘ampay’ se habrá sentido destruida...

La verdad, no. Saqué fuerzas para encararlo y decirle todo lo que pensaba de él.



¿Pero esta conducta de Diego viene de antes?

Para nada. Nuestra relación marchaba bien. Nos casamos en Pucallpa el 26 de octubre del 2013, los dos somos de allá. Siempre estuve a su lado apoyándolo en su carrera y mi familia estaba contenta porque veían que se estaba superando en el fútbol.



¿Nunca se portó mal con usted?

Jamás. Teníamos una linda familia al lado de mi hijita. Incluso, viajamos todos a Argentina, donde jugó para el Colón de Santa Fe.



Cuando regresan de Argentina, ¿él cambia?

Volvimos a mediados de febrero, allá pasamos su cumpleaños, todo iba bien. Pero en mayo empezó a salir, llegaba tarde a la casa y me daba excusas tontas cuando le reclamaba porque volvía con aliento a alcohol y decía que se había encontrado con un amigo.



Sabi Ramos grabó a su esposo Diego Mayora ingresando a un hotel de Lince con joven Tania Herrera-Rambla, quien sería la hija de un dirigente del Municipal. Asegura que su relación estaba bien, pero en mayo notó un cambio en el delantero, con quien tiene tres años de casada y una hija Sabi Ramos grabó a su esposo Diego Mayora ingresando a un hotel de Lince con joven Tania Herrera-Rambla, quien sería la hija de un dirigente del Municipal. Asegura que su relación estaba bien, pero en mayo notó un cambio en el delantero, con quien tiene tres años de casada y una hija

AMIGA LA APOYÓ

​

¿Y cómo se da cuenta de su infidelidad?

De casualidad, porque estaba en un restaurante esperando a una amiga para conversar sobre lo que sucedía y él me llamó, preguntó si iba a demorarme porque iba a salir. Mi amiga me preguntó si le creía y propuso seguirlo. Llegamos a mi casa y desde el taxi empezamos a vigilar. Lo vi bajar, caminar dos cuadras y subir a una camioneta. Mi amiga expresó que ese no era un ‘remisse’ y que la chica que manejaba era la dueña y se iban a un hotel. No podía creerlo.



Entonces, ¿los siguieron hasta el hotel?

Sí, es un hotel que está por Lince, pasamos por la calle Risso y ahí los filmé.



Diego Mayora: chica del ampay llamó a esposa del futbolista y le dijo esto Diego Mayora: chica del ampay llamó a esposa del futbolista y le dijo esto

HABLÓ CON LA ‘MANZANA DE LA DISCORDIA’



¿Qué pasó luego?

Nos fuimos y la chica estaba a dos cuadras. Se acercó y pidió hablar conmigo. Contó que él le aseguró que estábamos separados porque le fui infiel, eso es falso, eso es una cobardía. Además, ella sabía que él era casado porque yo tengo otro audio donde me dice que le pidió que si no se divorciaba, las cosas quedaban ahí.



¿Él la llamó?

No, se fue de la casa. Solo me mandó mensajes asegurando que iba a hacerse cargo de la bebé y luego me enteré de que mandó un abogado a Pucallpa para solicitar el divorcio. Para mí que lo tenía planeado, seguro presionado por esta mujer.



¿Sabe que la chica del ampay sería la hija de un dirigente del Municipal, dueño de una inmobiliaria?

Sí, ya me enteré y tal vez por eso me están amenazando.



¿Piensa volver con él?

Para nada...