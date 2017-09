Diego Mayora bailaba ‘Despacito’ con otra [VIDEO y FOTOS]

La esposa del futbolista Diego Mayora, Sabi Ramos, reveló que antes de ampayarlo entrando al hotel de Lince con la joven Tania Herrera-Rambla, descubrió un video donde se ve al delantero bailando el ‘Despacito’ con otra mujer.



“Fue mi hermana la que vio ese video, yo no sabía nada”, dijo Sabi Ramos, quien es sobrina de Martha Chuquipiondo, ‘La Mujer Boa’.



¿La chica del video es otra o es con quien lo ampayó en el hotel?

Sí, es otra, pero no se quién es la chica.



¿Y esas imágenes de cuándo son?

Son de una parrillada que hizo el equipo (Club Deportivo Municipal), fue antes que lo encuentre entrando al hotel. Más o menos, unas dos semanas antes.



¿O sea que estaba ‘jugando’ con dos y la engañaba a usted?

Creo que la chica del video (donde se le ve bailando) era pasajera, una chica del momento, como dicen.



JAZMÍN: ES UN COBARDE

“Como hombre eres de lo peor, pero como padre cómo puedes permitir que a tu mujer e hija las amenacen y no hagas nada. Ni siquiera tienes la delicadeza de preocuparte por su integridad, saber quién las cuida o protege. Eres un cobarde, poco hombre, no solamente te portas mal con tu mujer, sino que no tienes las agallas ni los que te ‘adornan’ bien puestos para proteger a tu familia”, señaló indignada.



“A mí me parece que lo mejor que hizo (la esposa) es hacer público ese video, para que vean la clase de salvaje que es ese tipo”, añadió. (C. Chévez)

