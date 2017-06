¡El escándalo de Diego Mayora tiene un tercer capítulo! La esposa del futbolista de Deportivo Municipal lo ampayó saliendo del hotel con una jovencita y no se quedó de brazos cruzados. Ella habló con la tercera en discordia para escuchar su versión de los hechos.

Resulta que Sabi Ramos, la esposa del futbolista, cuenta que Diego Mayora mantenía una relación desde hace un mes con Tania Herrera-Rambla y que ya se había ganado el cariño de la familia de la joven.

Muchas fueron las excusas de Diego Mayora para verse con su amante. Pero, según cuenta Tania Herrera-Rambla, ella también fue engañada por el futbolista y ahora no quiere saber nada de él.

Diego Mayora ampayado

"Por tu lado yo entiendo, por tu hija. Me da vergüenza mencionarla porque yo jamás me metería en algo así. Muy aparte de los problemas yo me desaparezco yo no quiero saber nada, ni siquiera verlo y estar alejada de los problemas", dijo Tania Herrera-Rambla en el audio que grabó la esposa de Diego Mayora.



Según el programa 'Amor, amor, amor', Tania Herrera-Rambla es la hija del gerente de una empresa que auspicia al Deportivo Municipal. En algunas imágenes se puede ver al futbolista muy cerca de la jovencita en cuestión.

Tras la difusión de las imágenes, Sabi Ramos reveló también que recibió algunas amenazas con las que pretendían intimidarla para mantener en secreto las grabaciones de Diego Mayora. ¡Terrible!