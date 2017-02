Angie Jibaja: Su novio le confiesa que le gusta Ámbar Montenegro y ella toma terrible decisión [VIDEO] 

La pareja conformada por Felipe Lasso y Angie Jibaja vive el peor momento de su relación en el reality Doble Tentación, el colombiano quiso ser honesto con la modelo peruana y ella tomó decidió premiar la sinceridad de Lasso, terminando la relación.



Tras las dinámicas que se han realizado durante el reality Doble Tentación, Felipe Lasso se ha sentido más cercano a la modelo ecuatoriana Ámbar Montenegro, en un juego tuvo que confesar cuánto le gustaba Montenegro en una escala del 1 al 7.



Esto desato la furia de Angie Jibaja al enterarse que Felipe Lasso había dicho que Ámbar Montenegro le gustaba mucho, la peruana tuvo que retirarse a su habitación.

En el capítulo 19 del reality Doble Tentación, se observa que Felipe Lasso conversa con Angie Jibaja en su cama. La peruana le pregunta por qué sigue siento tan cercano con la modelo ecuatoriana si sabe que le hace mal.



Felipe Lasso le confiesa que le gusta Ámbar Montenegro, Angie Jibaja le pregunta entonces por qué esta con ella y no con la ecuatoriana. El colombiano le dice que sí le gusta Ámbar, pero con quien quiere estar es con Angie.



Angie Jibaja no entiende esto porque a ella no le gusta nadie en el reality, sólo su pareja, Felipe Lasso. Rompe en llanto, le da la mano y termina su relación. Mira aquí el adelanto y el capítulo completo.