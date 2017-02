'Doble Tentación': Angie Jibaja lanza infartante video y no deja nada la imaginación [VIDEO y FOTOS]

Angie Jibaja sigue dando mucho que hablar en el programa 'Doble Tentación'. Tras la ruptura amorosa con Felipe Lasso la chica tatuada está totalmente desatada en el programa.



La bella modelo acaba de subir un video a su cuenta oficial de Facebook donde luce más despampanante que nunca. Angie Jibaja se luce bailando sensualmente mientras que es bañada con una manguera.



Como se recuerda, Angie Jibaja no soporta la cercanía del colombiano con la modelo ecuatoriana Ambar Montenegro y cada vez que puede buscar enfrentarse contra ella.



En uno de estos enfrentamientos en el reality 'Doble Tentación', Angie Jibaja tuvo que ser detenida para no golpear a Ambar Montenegro contra un armario ¿Qué hacía en este momento el novio de la 'Chica de los tatuajes? tomaba el sol.



Los constantes celos de Angie Jibaja y sus reacciones violentas en el reality 'Doble Tentación', llegó a golpear a su novio, han hecho que Lasso se acerque más a Ambar Montenegro. Al punto que ahora no hay momento en el que se les vea abrazados.

Angie Jibaja