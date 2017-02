Doble Tentación: Angie Jibaja termina con su novio y él hace todo esto con Ámbar Montenegro [VIDEO y FOTOS]

La pareja más problemática del reality Doble Tentación es la conformada por Angie Jibaja y Felipe Lasso. La modelo peruana no soporta la cercanía del colombiano con la modelo ecuatoriana Ambar Montenegro y cada vez que puede buscar enfrentarse contra ella.



En uno de estos enfrentamientos en el reality Doble Tentación, Angie Jibaja tuvo que ser detenida para no golpear a Ambar Montenegro contra un armario ¿Qué hacía en este momento el novio de la 'Chica de los tatuajes? tomaba el sol.



Los constantes celos de Angie Jibaja y sus reacciones violentas en el reality Doble Tentación, llegó a golpear a su novio, han hecho que Lasso se acerque más a Ambar Montenegro. Al punto que ahora no hay momento en el que se les vea abrazados.

Ámbar Montenegro volvió a provocar a Angie Jibaja y ella reaccionó así. Angie Jibaja en su papel de Soraya Montenegro, piensa ¿Qué hace Felipe besando a la maldita lisiada?

En las nuevas escenas del reality Doble Tentación se observa que Felipe Lasso duerme abrazado con Ambar Montenegro, incluso están espere cercanos todo el tiempo. Angie Jibaja se muestra quebrada.



En el avance del capítulo 22 de Doble Tentación, Felipe Lasso decide alejarse de Angie Jibaja y todo parece indicar que ha tomado la decisión de empezar algo con Ambar Montenegro.



El reality Doble Tentación es uno de los realitys chilenos más vistos, hay rumores de que llegaría a nuestro país ¿Te imaginas que parejas lo conformarían?