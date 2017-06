¡Nooo! Dorita Orbegoso cuadra a Brunella Horna por hombres comprometidos [VIDEO]

Dorita Orbegoso criticó a Brunella Horna, quien por segunda vez se vio involucrada con un hombre comprometido. La morocha dijo que ‘el hombre propone y la mujer dispone’.



“Brunella es una chica joven, está empezando a vivir, creo que debió guardarse. Ella tiene que saber cuál es su círculo social, con quiénes se reúne. ¿Dónde están sus papás? Sabemos que su papá es una persona correcta, que siempre la ha defendido. No sé si tenga mala suerte, uno decide con quién está, como dice el dicho: el hombre propone y la mujer dispone”, comentó Dorita Orbegoso, quien asistirá a ‘Juntos en concierto’ este 8 de julio en el Estadio Nacional.



“Las chicas ahora voltean la página rápido. Brunella, por favor, dame clases. Todo es parte de la juventud, quieren vivir a plenitud, salir a conocer gente, pero no hay que cometer tantos errores. Yo me cuido mucho, no me ven saliendo con uno y otro, ni mareada, no me gusta que me hablen al oído en la discoteca, porque se puede malinterpretar”, indicó.



JÉSSICA LE BAJA EL DEDO

Por su lado, Jéssica Newton también mostró su malestar por la actitud de Horna e Ivana Yturbe.



“Creo que la gente espera ver en el Miss Perú a una mujer que no solamente lo sea, sino que lo parezca también. El hecho que una mujer tenga el orgullo y la posibilidad de representar a la mujer peruana merece que se tome con respeto. Yo a mis hijas las tengo totalmente monitoreadas y espero que la mujer que sea elegida, como Miss Perú, no necesite tener un chaperón 24 x 7 para guardar una conducta correcta. Si ella no está lista para competir este año debería pensarlo”, sostuvo Newton.



Finalmente, Jéssica aseguró que no sacará a nadie de concurso, pero exigió a sus candidatas (Yturbe y Brunella) que guarden una conducta adecuada.



“Y si no quieren, pueden tentar la corona cuando estén listas”, precisó. (J.V.)

