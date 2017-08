Dorita Orbegoso mandó carta notarial a Daylin Curbelo por recordarle video íntimo filtrado en TV

Todo se puso de color hormiga. Dorita Orbegoso terminó por mandarle una carta notarial a Daylin Curbelo por haberla atacado en 'Espectáculos'. Durante el programa, la cubana llamó 'zor...' e insinuó que la pareja de la bailarina tenía problemas con la ley. Además, le recordó su video íntimo filtrado como si fuera un video porno.

Daylin Curbelo soltó en pleno programa: "Ah, yo paro en escándalos. ¿Tú no tuviste un video porno ahí en la televisión? ¿Eso no fue escándalo?", dijo la cantante. En ese momento, Jazmín Pinedo tuvo que interrumpirlas y fue muy enfática en calificar de 'bajo' lo dicho por la salsera.

"Un ratito Daylin, voy a tener que poner un 'stop'. Me parece bastante bajo que tú aproveches una cosa que fue un tema bastante delicado de un video que es, para cualquier mujer y cualquier ser humano, una invasión a la privacidad. Ese tema ni siquiera se debería tocar en este horario de la mañana. Te pediría un poco de cordura. Por favor", exclamó fuerte y directa Jazmín Pinedo.

Daylin Curbelo recuerda video íntimo de Dorita Orbegoso

Ahora, Dorita Orbegoso no se quedó tranquila con lo sucedido. Por eso, decidió enviarle una carta notarial a Daylin Curbelo esperando se rectifique por todo lo que dijo en TV. La exbailarina le dio un plazo de 24 horas a la cubana para que salga en los medios y se retracte.

"Usted ha dado declaraciones totalmente falsas que menoscaban mi honor, mi reputación y buen nombre. Usted me atribuyó en televisión en vivo conducta de zo..., insinuaciones que 'tengo pareja de dudosa reputación' y además que 'hice videos pornos'", se lee en la carta notarial de Dorita Orbegoso.

En una entrevista con Trome, Dorita Orbegoso lamentó todo lo dicho por Daylin Curbelo en TV. Para la ex de Luigi Carbajal, la salsera hablaría en su contra por envidia, porque no entiende el ataque personal.

"Me da vergüenza ajena que tenga que recurrir a adjetivos tan bajos cuando ella en mi vida no existe. Parece que habla por envidia, porque no puedes atacar a alguien de la nada", dijo Dorita Orbegoso.

Dorita Orbegoso manda carta notarial

