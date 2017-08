Chemo Ruiz: Le preguntan por fecha de su matrimonio con Dorita Orbegoso y ¿no sabe la respuesta? [VIDEO]

El exfutbolista Chemo Ruiz fue invitado al programa "Amor, amor, amor". Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre lo hicieron participar de la pizarra del saber, donde probó sus conocimientos de cultura general junto al su compañero, Chiquito Flores.



La pregunta más graciosa fue la novena. Chemo Ruiz tuvo que responder cuál fue la fecha de su matrimonio con la bailarina Dorita Orbegoso. Incluso, Chiquito Flores dijo que no podía responder la pregunta porque a él no lo invitaron a la boda.



Chemo Ruiz indicó que se había olvidado de la fecha. Además, el exfutbolista desmintió que Chiquito no haya sido invitado. "Le llevé la invitación a la puerta de su casa", dijo el exesposo de Dorita Orbegoso.



Chemo Ruiz tuvo que escribir con desdén la fecha y le sopló a Chiquito Flores. "¿Te acuerdas de mi cumpleaños?", le dijo el exfutbolista a su colega. Mira aquí el divertido momento de la respuesta de ambos.

​

Dorita Orbegoso se sorprenderá de la respuesta de Chemo Ruiz