Dorita Orbegoso responde con todo:"Dailyn Curbelo era ‘verdulera’ y quiere hacerse la digna"

Dorita Orbegoso no se quedó callada y dijo que Dailyn Curbelo era una ‘verdulera’ y quiere hacerse ‘la digna’, luego que la cubana aseguró que la morocha tenía una ‘vida oculta’ y por eso era ‘muy zo...’.

“Que esté un poquito tocada y no tenga educación es su problema, porque para mí es una ‘verdulera’, que cree que porque alza la voz me voy a asustar. Yo sí sé varias cosas de ella, ¿por qué no le preguntan a Vernis Hernández la razón de su pelea? Si no estoy en la televisión es porque no deseo escándalos en mi vida, pero tampoco voy a quedarme callada”, detalló Dorita Orbegoso, quien hoy aparecerá en ‘Qué tal sorpresa’ bailando con ‘Chiquito’ Flores.

Entonces, ¿por qué dijo que eras ‘muy zo...’?



Me da vergüenza ajena que tenga que recurrir a adjetivos tan bajos cuando ella en mi vida no existe. Parece que habla por envidia, porque no puedes atacar a alguien de la nada.



Pero no puede ser una cosa gratuita, algo debe pasar...



Lo que pasa es que me invitaron al programa (‘Espectáculos’) y me referí al ampay que le hicieron y como ahora ella quiere dársela de digna, piensa que la gente se olvidó de todo. No tengo nada contra ella, es más, antes nos hemos saludado cuando nos encontrábamos en los canales.

Daylin Curbelo recuerda video íntimo de Dorita Orbegoso

¿Y no serán celos...? Porque comentó que tuvo algo con tu actual pareja, a quien, asegura, ocultas...



No oculto a nadie, hago mi vida normal, pero no me da la gana de decir su nombre y que yo sepa, no tuvo nada con él. Que no sea cobarde y diga las cosas con nombre y apellido.



Es cierto que no revelas el nombre de tu novio porque tendría un problema legal.



No hablo porque no me interesa, mi vida fue muy expuesta con mi anterior relación y no deseo pasar por eso.