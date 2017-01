Dorita Orbegoso: Fans de Combate le hacen esto para que se vaya de reality [VIDEO y FOTOS]

El ingreso de la bailarina Dorita Orbegoso al reality Combate Comando no viene siendo bien vista por los fans del programa que es líder en ATV. Inclusos fans del programa reflejaron su disgusto convirtiendo a la joven en trending topic en Twitter.

Los fans del programa Combate Comando crearon el hashtag #ElPublicoNoTeQuiereEnCBTDora, así muestrán su molestía con el ingreso de Dorita Orbegoso ¿La razón? en el pasado la bailarina se habría expresado mal del mencionado espacio televisivo.



Los fans afirman que en el pasado Dorita Orbegoso expresó que preferiría pasar tiempo en un gimnasio antes que en un reality, esto no es bien visto por los fanáticos de Combate Comando. ​

Así expresaron su molestia los fanáticos del programa.

Los fans no son los únicos que critican el ingreso de Dorita Orbegoso al programa, a su turno Alejandra Baigorria, participante histórica del reality, le increpo sus críticas acerca del gimnasio y los realities.



"Yo había escuchado que ella prefería el gimnasio antes que estar en un reality. Habría que preguntarle ¿no?", soltó Alejandra Baigorria en su presentación en Combate Comando.



Ante esto, Dorita Orbegoso no dudó en responderle. "Yo creo que la única persona que se sintió tocada fue Alejandra porque yo tengo muchos compañeros de reality, tengo muchos amigos aquí y en otros realities y no he tenido ningún comentario despectivo", manifestó la bailarina en Combate.