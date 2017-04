Dorita Orbegoso: ¿qué siente por los hombres que no temen llorar? [VIDEO y FOTOS

Rápida y furiosa, sexy y risueña. Sin medias tintas, con el corazón abierto, apretando y levantando el pie del acelerador de su vida, la morocha de físico impresionante ha decidido frenar y llevarnos en un viaje a su interior. Dorita Orbegoso, con el firmamento como su guardián, decide hacer un alto y contar los días de una mujer considerada entre las tres más deseadas del Perú. Sorpréndase con estas fotos al lado del auto rojo.



¿Cuántos años solterita y sin compromiso?

Dos.



¿Haces ‘casting’?

No.



¿Por qué?

No me importa conocer a nadie.



Si siendo tan bella estás sola, ¿debes ser jodida?

Tengo un carácter de m...



Si te buscan, ¿te encuentran?

He dado una y mil oportunidades.



¿Y?

Soporto, pero cuando volteo la página, se acabó.



¿Adviertes?

Lanzo indirectas para que se den cuenta.



Si te engañan, ¿perdonas?

La mujer perdona, pero nunca olvida.



¿Estarías con la ex de una amiga?

Si hay tantos hombres, por qué meterse con uno de ellos.



¿‘Wasapeas’ con tus antiguas parejas?

Si no fue productivo, qué te va a aportar después. Los bloqueo.



¿Respetas el espacio?

Puede salir con sus ‘patas’, no a una discoteca.



¿Si va?

Se le aclara: Yo no lo hago, pero te recuerdo que también puedo hacerlo.



¿Qué te fastidia de un varón?

Si no vas a llegar, llama o manda mensaje, porque si me dices media hora y no apareces, estás fregado.



¿Te tocaron inmaduros?

Solo los ‘mamitis’.



¿Fuiste engañada?

En todo sentido.



¿Una frase feminista?

La lealtad de nosotras se mide en el momento duro del hombre.



Parece que estuvieras leyendo ‘Ni pu.. ni santa’.

Leo a Pilar Sordo y Paulo Coelho, ando en otro nivel.



¿Te gana una billetera gruesa?

No miro la plata.



¿Una razón para terminar?

En mi última relación se desvaneció el deseo de superación. Parábamos más en mis proyectos que en los suyos.



Si el enamorado de tu amiga te ‘afana’, ¿lo cuadras y le cuentas a tu ‘pinky’?

Lo ‘parcho’ y me alejo.



¿Por qué?

Una enamorada siempre dirá que la ‘zorra’ se le insinúa.



Resume en una cita al ‘tramposo’.

Es más difícil que pidan permiso que perdón.



Define a una ‘canalla’...

No tengo amigas tramposas porque uno camina con la gente de su mismo tipo.



¿Te metiste en el noviazgo de ‘Chemo’ Ruiz con Mónica Cabrejos?

La primera vez nos ‘ampayaron’ saliendo de una discoteca. Si hubiera sido la otra, no me mostraría.



¿Mandaste a dormir a la sala?

Cambie la chapa del cuarto y no lo dejé entrar.



¿Pides saber cuánto gana?

Sí, porque compartimos los gastos.



Cuando una chica discute, ¿a quién recurre?

A su mejor amiga.



¿Y el susodicho?

Se va a la casa de su mamá.

Dorita Orbegoso y Olinda Castañeda se dijeron de todo al aire.

¿Hombre que llora?

Me emociona y, si no lo hace, me preocupa.



¿Una virtud?

Engrío con buena comida.



¿Un defecto?

Lavo por necesidad.



¿Planchas?

La mayoría de mi ropa es de licra, para no utilizar la plancha.



¿Detallista?

Celebro todos los meses con una cena deliciosa.



¿Algo más?

Mando flores.



¿Ganas por el estómago?

Hago un arroz con pollo y un ají de gallina espectaculares. A todos les gustó mi sazón.



¿Vas a ser mamá?

Soñaba casarme a los 25, disfrutar de mi pareja y a los 27 tener mi hijo. Me casé a los 23 años y duré 2 meses, ja, ja.



Hoy las muchachas no necesitan de un padre para ser mamá.

No quiero un hijo congelando mis óvulos, sino con amor y mi pareja al lado.



¿Qué porcentaje de ‘espesa’?

Mi diablito solo es el 30 por ciento, el resto es de ángel.



‘Chiquito’ asegura que le caes bien.

Es bipolar porque dice eso, pero no fue a mi matrimonio con Marco (Ruiz) porque asegura que sabía que nos íbamos a separar.



¿Eres ‘chamba?

He sido animadora de shows infantiles, bailarina, impulsadora de shampoo en el mercado Mayorista, también en ‘Ciudad de Dios’, Unicachi y la avenida Belaunde en Comas.



Entonces has comido cebiche de 5 ‘lucas’.

‘Leche de tigre’ con chicharrón de pota.



¿Otro plato de paradita?

Chanfainita con tallarín y papa a la huancaína.



¿Te das tus gustitos en restaurantes ‘fichos’?

En los de 5 tenedores es difícil pedir porque los nombres son extraños.



¿Dios es hombre o mujer?

No tiene sexo.



¿Bailarina o actriz?

Las dos cosas más empresaria. Vendo mi propio diseño de ropa por Instagram: Dorita Orbegoso. No uso Twitter ni fan page.



Entonces, el corazón está abierto para el amor, aunque con precauciones.

No. Justos no deben pagar por pecadores.



Abrazo y gracias por esta entrevista.

Un beso a los lectores de Trome, un diario que siempre leo.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.