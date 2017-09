Dorita Orbegoso despierta en topless y comparte la atrevida foto con sus seguidores [VIDEO]

Dorita Orbegoso sí que sabe como despertar a sus seguidores en redes sociales. La bailarina compartió una fotografía en Instagram mostrando cómo se despierta: en topless. Rápidamente, ganó la atención de sus fanáticos.

"Así despierto" se lee en la leyenda de la foto de Dorita Orbegoso. La modelo compartió la imagen en blanco y negro y aparece echada en una cama, usando solamente un hilo dental. La publicación cuenta con más de 3000 likes.

Esta no es la primera vez que Dorita Orbegoso sorprende a sus fans más acérrimos. La modelo y bailarina ya ha compartido publicaciones bastante osadas mostrando su anatomía bien trabajada.

La imagen en Instagram de Dorita Orbegoso tiene todo tipo de comentarios. Pero ella no se ha animado a responder ninguno. Con el pasar de las horas, la publicación suma más y más likes y reacciones tanto de hombres como mujeres.

El pasado viernes, Dorita Orbegoso estuvo en Combate para el show de talentos. En el segmento del programa reality, la bailarina tuvo que interpretar a Beyoncé y bailar 'Single Ladies'. Usando una ropa ajustada y negra, la figura de Chollywood demostró por qué fue una de las participantes de El Gran Show.

Recientemente, Dorita Orbegoso se vio envuelta en un enfrentamiento en TV con Daylin Curbelo. La bailarina le envió una carta notarial a la cubana pidiéndole que se retracte por algo dicho en el programa 'Espectáculos'.

¿Qué pasó? Bueno, Daylin Curbelo recordó el video íntimo filtrado de Dorita Orbegoso en un enlace telefónico. Lamentablemente, lo llamó 'video porno'. Como todos saben, ese material se filtró en redes sociales, perjudicando a la bailarina.

“Que esté un poquito tocada y no tenga educación es su problema, porque para mí es una ‘verdulera’, que cree que porque alza la voz me voy a asustar. Yo sí sé varias cosas de ella, ¿por qué no le preguntan a Vernis Hernández la razón de su pelea? Si no estoy en la televisión es porque no deseo escándalos en mi vida, pero tampoco voy a quedarme callada”, detalló Dorita Orbegoso para Trome.

Dorita Orbegoso en Combate

