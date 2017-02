Edgar Vivar: “Milett Figueroa es una actriz, es muy bella e inteligente. Me gustó verla en la película” [VIDEO]

Milett Figueroa seguirá en el camino de la actuación, pues acaba de terminar el rodaje de una película con Diego Bertie y está feliz por el estreno de ‘Buscando Nirvana’, donde compartió roles con Edgar Vivar.



Respecto a su vida personal, comentó que no entrará en detalles sobre su relación con el ‘Pato’ Quiñones, pero que se siente contenta.



“Estoy feliz. Todo marcha bien y no voy a ventilar mi vida privada”, agregó la modelo.



Finalmente, no descartó volver a participar en el Miss Perú, después que Jessica Newton anunció que tenía las puertas abiertas.

En tanto, el recordado ‘Señor Barriga’ aplaudió la actuación de Milett en la película, donde interpreta a ‘Fe’.



“Es una actriz, es muy bella e inteligente. Me

gustó verla en la película”, dijo Edgar Vivar (E. C.)

