Edwin Sierra se hartó y le hizo esto a Milena Zárate por cuarta vez [VIDEO]

Edwin Sierra decidió responderle fuerte y claro a Milena Zárate después que la colombiana hiciera público que el cómico no quiso apoyarla con la inscripción de su hija al colegio. Ante esto, comenzó un batalla mediática de parte de la colombiana para probar que la 'Fuana' no cumple con las obligaciones que aparecen en la conciliación que firmaron.

Ante esto, Edwin Sierra no dudó en dejarle claro a Milena Zárate que no se saldría con la suya y por eso entabló una nueva demanda por violencia familiar el 17 de abril. La denuncia aún está en proceso de ser calificada así que no se sabe si procederá.

Lo que sí se sabe es que esta es la cuarta vez que Edwin Sierra demanda a Milena Zárate. Según la colombiana, su expareja ya la ha demandado antes por el mismo motivo. Sin embargo, cuando proceden, él nunca cumple con los exámenes que se le solicitan.

Edwin Sierra demanda a Milena Zárate

"Me apersono ante su despacho con la finalidad de interponer una demanda penal en concordancia con los artículos 14° y 15° de la Ley N° 30361 por Delito de violencia contra la persona y contra mis menores hijos en la modalidad de agresión verbal, psicológica y el síndrome de alienación parental (SAP)", se lee en el documento presentado por Edwin Sierra.

Según Milena Zárate le contó a Trome, su expareja no quiso conciliar con ella y por eso el proceso continuará. Incluso, manifestó que lo único que le importa a Edwin Sierra es el dinero.

"Lo único que le interesa es hablar de dinero, en ningún momento piensa en su hija, ni dice cuándo irá a verla. Y eso se lo dije delante de la jueza, que es un mal padre”, comentó Milena Zárate.

Milena Zárate revela que su hija debería recibir 20 mil soles de parte de Edwin Sierra

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.