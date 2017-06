¿Edwin Sierra pasará con sus hijos el Día del Padre?

Edwin Sierra contó que pasará el ‘Día del padre’ con sus hijos, Alfredo y Kristell, y aclaró que no es una mala persona como afirmó Milena Zárate.



“El domingo voy a estar con mi hija e hijo y la familia”, señaló Edwin Sierra.



En ese sentido, ¿no hay problema con Milena?

No, para nada...



Milena ha declarado que no cumples económicamente con tu hija y no la visitas, que eres un mal padre...

Me da mucha pena eso. No soy de las personas que publican fotos si salgo con mi hija o no, porque ellos no son artistas. El tiempo se encargará simplemente de decir lo contrario.



¿Pero ves a tu hija?

Claro que sí. La veo, la frecuento. Amo mucho a mis hijos. Soy una persona muy querendona, de familia.



¿Qué le dirías a Milena, que afirma prefieres gastarte el dinero pagándole los estudios y viajando con Pilar Gasca?

Nada, que Dios la bendiga y sea feliz como yo.



De otro lado, afirmó que el próximo mes cumplirá un año de relación con Pilar.

