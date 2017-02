Edwin Sierra estrena ‘La caravana de las estrellas’

Edwin Sierra vuelve a América Televisión como productor del programa ‘La caravana de las estrellas’, que se emitirá los sábados a las 5 de la mañana.



“Es mi retorno a la ‘tele’, pero en mi faceta de productor, a través de mi productora ‘E.S’. El programa lo conducirá mi compañera en la radio, Chris Alegría, pero también tengo otros proyectos que presentaré a América”, dijo Edwin Sierra.



¿Y tu novia Pilar Gasca participará en el programa?

Salimos el 11 de marzo, el programa no solo es musical también presentaremos entrevistas... En las otras producciones, puede darse esa oportunidad (que esté Pilar).



¿Este nuevo proyecto no se verá empañado con lo que ha dicho Milena (Zárate) al asegurar que te desentendiste de tu hijita?

(Ríe) Qué no han dicho de mí. Mis dos hijos están bien y por ellos me saco el ancho.



Debe ser incómodo que se exprese mal de tu novia.

Sí, pero para adelante, estamos trabajando duro. (C. Chévez)