Edwin Sierra: ¡Milena Zárate insultó a Pilar Gasca! No te imaginas cómo la llamó [VIDEO]

Milena Zárate dijo que Pilar Gasca, pareja de Edwin Sierra, es un cero a la izquierda y tiene prohibido acercarse a su hija.



“El día que ella sea alguien o haga algo bueno, productivo por su vida, ese día recién me puede decir algo a mí. Mientras tanto me tiene sin cuidado lo que me pueda decir, es un cero a la izquierda, para mí no existe”, dijo Milena Zárate, quien añadió que tiene prohibido a la pareja de Edwin Sierra que se acerque a su hija.



“No soy hipócrita, no la soporto, me cae mal, tengo el peor concepto de esta señorita y no voy a permitir que mi hija se vea involucrada con esta chica. Se lo he prohibido a Edwin Sierra, para mí es una tipeja”, indicó Milena Zárate.



(B. Pashanasi)

Milena Zárate sigue disparando contra Edwin Sierra.