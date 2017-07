Este par de ‘Superamigos’ han unido poderes y más que salvar el mundo, han construido un ‘Planeta’, donde la felicidad parece no querer irse y aspiran a que la paz se instale a tiempo completo. Llevan casi trece meses, siguen los besos, las caricias y aunque ninguna serie o película los ha grabado, en exclusiva les presentamos el romance entre la ‘Mujer Maravilla’ y el ‘Hombre Araña’. Desprendidos de sus uniformes, retornan a su vida normal y allí son: Edwin Sierra (cómico) y Pilar Gasca (modelo), una relación sólida de la jungla de ‘Chollywood’.



EDWIN: "NO LE PIDO FOTO PARA SABER DÓNDE ESTÁ"

Cumplieron un año de romance…

Y todos pensaban que estaba arreglado.



Parecía que se habían ‘regalado’ para el ‘ampay’.

Como era temporada de circo, creían que era promoción.



Muchos dudaron…

Pedían besos y analizaban si lo hacía con amor.



¿Costó conquistarla?

Fueron 365 días ‘afanándola’ por Facebook.



O sea, primero bien ‘patas’.

Ayudó a conocerla, porque desde que somos pareja no hemos peleado.



¿Por qué tanta armonía?

Ella chambea todo el día, yo también y a la hora de encontrarnos, nos disfrutamos y no hay espacio para las discusiones



¿Conclusión?

Mujer ociosa jode, la que trabaja, no.



Viajan a todos lados.

Mis amigos me dicen: ‘para qué traes leña al monte si acá hay hartos árboles’.



¿Qué respondes?

Cuál es el chiste de estar con alguien si no camina conmigo.



¿Le escribes y pides ubicación?

Sería inmaduro exigir que me mande una foto.



¿Qué aprendiste con ella?

Que si me val en mi trabajo, no tengo por qué cargarla con mis líos.



¿Y eso?

Mis dificultades laborales las asumo y las arreglo yo.



¿Sigues demorón?

No llego tarde, ella llega muy temprano.



¿Su defectito?

Renegona y engreída, pero se le pasa rápido.



¿Cómo le cambias el genio?

Cocinándole algo rico.



¿Vas a su ritmo con el baile?

Hago el intento.



¿Puntaje?

Dos pies izquierdos.



¿La dejas que baile con un desconocido?

No tiene lógica que haga eso.



¿Dónde te paras en los tonos?

En una esquina y me gusta ver cómo hacen sus pasos los que están en la pista.



¿Es verdad que no te gusta la sierra?

Soy serrano, pero por la muerte de mis papás me vine a Lima de niñito y la capital me adoptó y formó.



Pero si vas a tu tierra, Cusco, ¿te da soroche?

Es un lugar hermoso y tengo que estar con mi mate de coca.



¿Te crees limeño?

No. Mis pulmones no crecieron con la altura y por eso me choca.



Te veo feliz, pero debo preguntarte, ¿buen padre?

No hablo de ese tema, pero te aseguro que soy muy responsable con mis hijos.



Milena Zárate te sigue dando duro...

Me da con todo, pero las pruebas de mi responsabilidad están allí y sigo recibiendo el cariño del público, que sabe que tengo talento, esfuerzo y no respondo con escándalos.



Veinte años de diferencia con tu novia, ¿se siente?

Soy ‘cachorrito’, apenas 43. No hay quejas.



Entonces un abrazo, se te nota enamorado.

Gracias al Trome, el diario que siempre leo, donde me han hecho muchas entrevistas y al pueblo, agradecerle. Ya saben, mi circo está en San Juan de Miraflores, frente a la CT. Ya empezamos.

Milena Zárate sigue disparando contra Edwin Sierra.

PILAR: "PREFIERO UNA PELÍCULA QUE IR A UNA DISCOTECA"

La ‘Mujer Maravilla’ dejó su lazo de la verdad y descendió de su avión invisible. No utilizó sus habilidades sobrenaturales, solo su sinceridad. La empresaria, anfitriona, modelo y exbailarina de cumbia vive ajetreada. Su tienda en ‘Gamarra’, donde vende ropa diseñada por ella misma, le exige tiempo, pero ha hecho un espacio para presentarse como la pareja del artista.



Sentencia de tu enamorado; ‘Mujer que no trabaja, fastidia’.

Solo nos vemos en las noches y no lo presiono para que me diga dónde está.



Igual hay que cuidar el ‘rancho’...

Tengo confianza.



Cuando la mamá de su hija le da con ‘palo’, sales a defenderlo.

Y no me lo pide, siento que es mi deber y obligación poner en su sitio a quien trata de hacerle daño.



Allí te conviertes en una justiciera.

Odio que diga tantas mentiras.



Cuando empezaron, ¿te advirtieron que tengas cuidado?

Me aconsejaban que analice bien la situación.



¿Qué hiciste?

Me invitaba a salir y aceptaba, pero iba con una amiga.



¿Le molestaba?

No y ellas me decían que le dé una oportunidad.



¿Alguien más?

Mi mamá lo conoció y me pidió que lo acepte.



¿Tanto así?

Lo quería más que yo ja, ja.



¿Ya conociste a su causa que lo inquieta a que viaje solo?

Solo me ha contado, ya lo veré.



¿Por qué sigues con él?

No ha cambiado. Sigue abriendo la puerta del carro, jalando la silla y tratándome bien.



Estás en la edad de full discotecas.

Las veces que bailo desde principio a fin es cuando hay una reunión familiar, después prefiero la casa.



¿Un ‘vicio’?

Irnos al cine.



¿Ni una sola ‘alarma’ de la llegada de la ‘cigüeña’?

Me cuido bien y, por ahora, no está en mis planes ser mamá.



¿Para cuándo?

En 3 o 4 años y dos: hombre y mujer.



¿Este romance es serio?

Es amor y a veces tenemos diferentes pensamientos, pero no terminamos en peleas.



Sabes, no pareces de 23.

Es que prefiero mil veces una película que pasar mala noche en una discoteca.



Entonces a seguir ‘chambeando’, porque mantener una relación siempre es un trabajo especial.

Gracias al Trome, por sus notas la gente me reconoce. El público no te regala afecto si andas en cosas raras.



(Fernando 'Vocha' Dávila)