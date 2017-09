Emilia Drago y Diego Lombardi ansiosos por su debut como padres: ‘Luna es nuestra bendición’ [FOTOS]

Emilia Drago (28) y Diego Lombardi (42) se enamoraron en el teatro y aunque la rubia al principio no le dio importancia, él insistió y la enamoró por Twitter. Cuando hicieron ‘clic’ descubrieron que había 13 años de diferencia entre ambos, pero eso no impidió que el amor florezca y dé sus frutos. Hoy, tras cinco años de relación y tres de casados, debutarán como padres de Luna.



¿Cómo nació su historia de amor?

Emilia: Nació en el teatro. Nos conocíamos un poco, nos ubicábamos de vista, el ‘flechazo’ fue cuando me estuvo ‘gileando’ por mensajes de Twitter y yo estaba haciendo una obra de niños.

Diego: Antes ya había insistido, pero no me había dado ‘bola’.

E: Estaba haciendo una obra de niños y le dije que venga con su sobrinita, pero la sobrinita nunca fue. Después entró al camerino a verme y me invitó a cenar, en esa mesita nació todo.

D: Ahí nos dimos cuenta de que era 13 años mayor que ella. Pensé que Emilia era mayor y ella pensó lo mismo, pero era al revés.

E: Yo tenía 23 y el 37, después de la cita fue el ‘clic’. Fue un amor como a segunda vista, porque ya nos habíamos visto antes.



¿Qué les atrajo uno del otro?

E: Él tiene mucho de mi familia, por ejemplo, el fútbol, yo vengo de una familia de futbolistas y el tema de la actuación. No fue planeado, habíamos sufrido bastante y nos encontramos.

D: Nos vimos reflejado el uno en el otro.



¿Habían sufrido por amor?

E: Yo sí.

D: Todos sufrimos por amor de distintas maneras, todos hemos tenido nuestro propio sufrimiento.



Cuando se dieron cuenta de que se llevaban 13 años, ¿la pensaron bien?

E: Sí, la pensé porque 13 años era un montón. Él tenía 37 y yo 23. Diego ya tenía toda una vida, más experiencia, más dispuesto a casarse y tener una familia.

D: Para mí no fue mucho ‘rollo’.



¿Qué tal es la convivencia?

E: Bastante práctica. Gracias a Dios nos llevamos muy bien, hemos tenido nuestros choques, porque tenemos distintas costumbres, pero las hemos fusionado.

D: El truco está en tolerar a la otra persona.



¿Diego mete las manos en la cocina?

E: Sí. Cocina rico. Ahora los hombres modernos cocinan.



O sea, ¿cocina, lava y plancha?

D: He planchado, pero no es mi especialidad, prefiero cocinar. Me gusta hacer pastas. Me gusta divertirme en la cocina, crear cosas con los condimentos.



A la Cuenta de 3 (TV Perú) - Celebramos el Baby Shower de Emilia Drago

¿Cuál es el secreto para que una relación dure?

E: La comunicación, diversión, no podemos pasar más de un día sin reírnos. Diego me prometió, el día de nuestra boda, hacerme reír todos los días y lo cumple. Vivimos en un país bien machista, pero en mi casa no hay machismo, somos un 50 y 50.

D: Los dos tenemos el mismo estatus en la relación.



¿Se celan?

E: No mucho, poquito, a veces... Si por ahí le escribe alguien, le digo: ‘¿Quién es esta chica que no la conozco?’, ‘¿Desde cuándo la conoces?’.

D: Emilia me dice: ‘¿Quién te ha escrito?’, ¿Quién es esa?

E: Si hay celos, es lo sano. En mi caso, sí he vivido celos enfermizos (con su expareja) y es terrible, pero Diego me da seguridad y no me da motivos. Además, en nuestra carrera es complicado, porque prendo la televisión y veo ‘Mujercitas’, donde está besando a Pierina Carcelén.

D: Igual yo, prendo el televisor y la veo dándose besos con Pablo Heredia, pero es la ‘chamba’. Trato de no verlo, es lo más sano.



¿La edad no ha sido problema en su relación?

E: Me casé a los 25 y él casi a los 40, ha vivido más juergas y tiene más experiencia, pero no me molesta no haber pasado tantas cosas, porque no soy una ‘juerguera’.

D: A la 1 de la mañana le da sueño.

E: Ahora me da sueño a las 10 de la noche.



SU MEJOR REGALO

¿Están viviendo uno de sus mejores momentos por la llegada de su bebé?

E: De hecho, siento que es un momento especial, uno de los más lindos de mi vida. Mi hijita, Luna viene en camino.

D: Es un momento lindo, la estamos pasando bien en todos los aspectos de la vida.



Ahora que Emilia está embarazada, ¿la engríes más?

D: Trato de acompañarla, porque es la que lleva todo el peso, física y emocionalmente. Hay dos corazones latiendo en un mismo cuerpo, trato que esté contenta y tranquila.

E: Me engríe. Nadie puede evitar que me duela la espalda, pero él me hace mis masajitos.



¿Ya tienen lista la decoración del cuarto del bebé?

E: Está en proceso. Nuestra hija está trayendo mucha emoción a nuestras vidas, ya da ganas que esté aquí. Ya tenemos casi 5 años juntos, 3 de casados, así que es como un regalo, una bendición que nos ha enviado Dios.



¿Piensan encargar más adelante el varoncito?

E: Claro. Nos gustaría tener un segundo hijo y sería lindo que sea hombre, pero si sale otra mujer, igual vamos a estar felices, y si se nos ‘chispotea’ un tercero, bueno...

