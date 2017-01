Emilia Drago: "Soy regañona, me molesto" [VIDEO y FOTOS]

Emilia Drago nos abrió las puertas de su departamento para contarnos lo que le ha costado transformarse en la malvada ‘Nicolle’ de ‘VBQ: Todo por la fama’, pues tuvo que ‘tranquilizarse’ para dar vida a este personaje que lapidan en las redes sociales. Además, la guapa actriz ha comentado que su matrimonio con Diego Lombardi, con quien tiene dos años de casada, marcha bien y que la diferencia de edades (se llevan trece años) no ha afectado para nada, aunque al inicio del noviazgo su familia le decía: ‘Qué haces saliendo con ese tío’.



‘Nicolle’, tu personaje en ‘Ven, baila, quinceañera’, es una mujer mala...

Sí, es un personaje distinto. Me encanta, porque me permite explorar otras cosas que no hice antes. Es una oportunidad muy linda. Construimos poco a poco el personaje, porque ‘Nicolle’ tampoco era tan mala, nos íbamos dando cuenta de que era una chica hipócrita y se fue transformando. Es una mujer sin escrúpulos. Tiene mucha maldad. No le interesa pasar por encima de nadie. Ella quisiera ser la persona más famosa, si para eso tiene que matar a alguien, lo hace.



¿Tanto?

Sí. Yo misma me sorprendo. He tenido que parar un ratito y tranquilizarme porque su maldad no tiene límites, pues hasta maltrata a su hijo, eso es algo que jamás haría. Un montón de gente en redes me reclama.



¿Qué te dicen?

Las personas que escriben, me dicen: ‘A ‘Nicolle’ la odiamos, pero a Emilia la queremos’. Me gusta que exista esta diferencia.



Muchos actores dicen que hacer el papel de malvado es más difícil, ¿es cierto?

Sí, se me ha hecho difícil.



En tu carrera, en el mundo de la televisión, ¿te has topado con varias ‘Nicolle’?

Así, tan mala como ella, creo que no. Pero sí hay gente muy mala y he escuchado historias. Hay personas que de pronto llegan a la fama por alguna ‘cosa’, un escándalo, conocieron a un ‘tal’ y eso no lo comparto. Para llegar a un lado tienes que valerte de tu talento y esfuerzo. Siempre digo que la realidad es peor que la ficción.



¿Emilia tiene algo de Nicolle?, ¿hay algo de maldad en ti?

No, soy muy culposa, no puedo. Por más que quisiera ser un poco más viva, me gustaría tener esa fuerza de ‘Nicolle’. No su maldad, pero sí su decisión porque tiene clarísimo lo que quiere.



¿Es la primera vez que haces un papel así?

Así de fuerte, sí. En el teatro me dieron oportunidad de hacer distintas cosas. Lo estoy disfrutando en el buen sentido. Ha sido un gran reto para mí.



Mucha gente piensa que eres ‘zanahoria’...

Algunas personas tienen ese concepto de mí, que soy dulce. En realidad, no me molesta, pero también tengo un lado fuerte, soy regañona, me molesto. Si algo no me gusta lo digo o me peleo. En ‘El gran show’ me peleé con Carlos Cacho. Puedo ser reilona y juguetona, pero no soy tonta. He aprendido de la vida. Sé cómo manejarme.



¿En casa pones orden?

Sí, pero también me río y divierto.



¿Cuántos años de casada?

Dos años de casada, pero cuatro años de relación (con Diego Lombardi).



¿Como fueron estos dos años?

Va bien. La gente se asusta cuando le cuentas que te vas a casar, sobre todo por la convivencia. En nuestro caso ha sido muy bonito. Hemos encontrado una forma de convivir muy armónica. Me siento tranquila, feliz, nos hemos vuelto compañeros, amigos. Me encanta llegar a casa y contarle todo lo que me pasó en el día. Yo estoy bien contenta, en verdad.

¿Son parecidos o polos opuestos?

Nos parecemos bastante en algunas cosas. Polos opuestos no somos. Tenemos muchas cosas en común, sobre todo porque compartimos el arte. Ahora él es director, nuestro mundo se mueve en la misma línea.



¿Los amigos y la familia te preguntan para cuándo el bebé?

Siempre respondo: cuando Dios quiera. Esperemos que pase este año.



¿Él te aconseja mucho?

Bastante. Diego me ha dirigido en dos obras de teatro.



¿No es abrumador trabajar juntos?

Así dicen. Pero solo trabajamos poquito, un par de meses, de ahí cada uno para su lado.



Ustedes hacen una pareja que nunca se ha visto involucrada en escándalos...

Siempre hay que cuidar eso, la privacidad. Creo que al ser actriz, de alguna manera, te expones. La gente quiere conocerte, saber más, pero tienes que guardarte algo para ti, para tus cuatro paredes. Nunca hemos expuesto más de lo que debimos exponer. Eso ayuda un montón.



¿Cuántos años de diferencia hay entre ustedes?

13 años, con 11 meses, casi 14. Pero nosotros siempre decimos 13, porque suena más bonito, ja, ja, ja.



¿La diferencia de edad alguna vez fue relevante?

No hemos tenido nada grave. Al principio tenía un poquito de temor, mi familia también un poco, me decía: ‘Emilia, qué haces saliendo con este tío’ ja, ja, ja. Pero no pasó a mayores. Está bien por ahora.



¿Qué proyectos se vienen para ti?

Este año es de mucho compromiso social, porque estamos creando unas charlas motivacionales para mujeres. Son charlas de empoderamiento, la idea es que la gente tome conciencia de lo que es la autoestima. Cuando conté lo que me había pasado (sufrió de violencia sexual), para mí se me destapó el cerebro y se me abrió una puerta, me di cuenta de que muchas mujeres carecemos de autoestima.



¿Para ti fue liberador?

Sí, pero en algún momento también me pregunté para qué lo hice. Me sentí mal, después de unos días me sentí deprimida, porque nadie te dice qué sentirás después, nadie te dice cómo reaccionará la gente. Pero fue lo mejor que pude hacer.

