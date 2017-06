Emily Ratajkowski luce sexy bikini y enloquece a todos en Instagram [VIDEO y FOTOS]

La modelo Emily Ratajkowski alborotó a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram con una provocativa foto en bikini, la cual alcanzó casi 800 mil likes y fue comentada en más de mil oportunidades.



La imagen que difundió Emily Ratajkowski en Instagram tuvo un motivo muy especial. No fue solo para ganar likes en la plataforma o solo para ser tendencia en otras redes sociales.



El 7 de junio, fecha que ella hizo la publicación, ella estuvo de cumpleaños. Así, Emily Ratajkowski no fue quien recibió un regalo, sino que la modelo optó por agradecer a sus hinchas de una forma muy sexy.



"¡Todo el amor que me dieron en mi cumpleaños me hizo sentir muy feliz! ¡Gracias chicos! ¡Estoy muy agradecida!", fue lo que escribió Emily Ratajkowski en el post de Instagram.



All this birthday love got me feeling like 😁😁😁! Thanks guys! I am so grateful. Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 6:41 PDT