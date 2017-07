Enfermera tuvo relaciones sexuales con un amigo y lo culpó de algo sorprendente [VIDEO]

Tara Seymour es una enfermera que radica en Melbourne, Australia, su nombre saltó a la fama luego de que diera una excusa insólita del porqué en un examen médico se le encontró rastros de cocaína. La mujer de 30 años dijo que la droga había llegado a su organismo porque mantuvo relaciones sexuales con un médico que es adicto.



Tara Seymour se defendió ante un juzgado y dijo que los restos de cocaína llegaron a su organismo porque tuvo sexo con un doctor que es adicto a esta droga ¿Cómo es eso posible? Según la enfermera este hecho se produjo porque luego del acto sexual no se bañó. Lo curioso es que la mujer reconoció ante el Tribunal Civil y Administrativo de Victoria que cuando era más joven consumió drogas.



La mujer reveló que antes de entregar su muestra de orina tuvo relaciones sexuales con un doctor que sudaba mucho y que no se cuidó. La mujer cree que la cocaína llegó a su organismo porque no usó preservativos y no se duchó. La patóloga Julia Chang explicó a la audiencia que el argumento de la enfermera es “altamente improbable”.



Tara Seymour trabaja desde 2011 en el John Fawkner Private Hospital . Sus compañeros la describen como una mujer que ama su trabajo. Cabe destacar que en 2014 fue acusada por la Autoridad de Regulación de Práctica de Salud de Australia por abuso de drogas.



