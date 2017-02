Erick Elera: Conoce a Allison Pastor, la musa de 21 años que alegra sus días [VIDEO y FOTOS]

En el ‘horno’ que se ha convertido la capital, hay vientos que refrescan el día. Gente amable que parece haber salido de esos cuentos donde la chica bella es linda por dentro y por fuera.

Uno que ya tiene un largo recorrido en conversar con personajes mediáticos, sabe que muchos y muchas salen con la frase hecha, repetida, copiada y de cliché. Pero con Allison Pastor Contreras, la novia de Erick Elera, de 21 años, eso no va.



Allison, si te bautizamos como ‘La hermosa niña con cara de pez’.

Ja, ja, ja, no hay problema, pero mi apodo es otro.



¿Cuál?

Coneja.



¿Y Erick hace honor a su ‘chapa’?

No, pero cuando me molesto se lo hago recordar.



¿Cómo?

Le grito: ¡Cállate, horrible niño con cara de pez!



¿Es inmaduro como se le veía en ‘Al fondo hay sitio’?

No, a veces sale con alguna de esas actitudes y le aclaro: Ya empezaste con tus ‘Joeladas’.



Imagino que antes de empezar la relación, lo sentaste en una silla para ‘escanearlo’ y googlearlo.

Hablamos de todo y le advertí: Te voy a creer, pero me haces una y chau. No hay segunda oportunidad.



¿Fue larga la lista de sus aventuras?

Cuando lo conocí solo sabía que actuaba en ‘Al fondo hay sitio’ y cuando empezamos supe que estuvo en ‘Joven Sensación’ y de las chicas que salió.



¿Cuándo te enteraste de la historia con Jenny Kume?

Pucha, qué asco, huácala, qué level, y no lo digo porque la mujer sea fea, sino por su fama y cómo se expresa.



Para conquistarte debió meterte harta letra.

Es floro monse.



¿Pataleó por el sí?

Casi 10 meses salíamos y nada de nada.



¿Te ‘bombardeaba’ el Facebook?

Sí y lo dejaba en visto. Una vez demoré meses en responderle el ‘wasap’.



Seguro comentaba tus fotos.

Una vez colgué una saliendo del gym y puso: ‘Puedo ser tu Uber’.



Ustedes rompieron un récord, dos meses de enamorados y ya compartían departamento.

Estábamos por cumplirlo. Parábamos todo el día y a veces se quedaba a dormir en mi casa, por eso decidimos juntarnos.



¿Es bueno convivir tan rápido?

Sí, aunque exageramos.



Pienso en tu viejo, ¿aceptó que salgas sin vestido de blanco?

No, pero él habló con mi papá.



¿La diferencia de edad?

No se siente. Yo tengo 21 y el 33.



¿Y a la hora de la comida?

Cada uno lava su plato.



¿Cocinas?

Mi fuerte es el lomo saltado y tallarines, la canchita se me quema.



¿Ya tienes la contraseña de su celular?

Me la dio.



¿Encontraste algo?

No necesito revisar.



¿Cómo alejar a las trampas?

Que él lo haga, yo no.



Estás en ‘Combate’ y también te ‘quemas las pestañas’ estudiando.

Soy modelo, anfitriona y este año termino mi carrera de Marketing. Eso te cuento para que no digan que somos ‘huecas’.



¿Sales a bailar?

Con Erick, pero si él no puede, prefiero no ir.



¿Un mejor amigo?

Rodrigo, nos conocemos desde el colegio y ahora solo conversamos por las redes.



¿Tu novio ya te presentó a su ‘compañera de chilingue’?

No tiene, para bien, ja.



Nadie te dijo: ‘¿Cómo vas a estar con un mayor y con hija?’.

El trato con su niña hizo que me enamore.



¿Y eso?

Ama y se desvive por Flavia.



¿Ya salieron los 3?

Es tierna y la pasamos muy bien.

Todo de maravilla, pero debe existir alguna diferencia.

Cuando juega Universitario con Cristal. Él es celeste y yo, como crema, quiero que gane mi equipo.



A propósito, seguro te has cruzado en eventos con futbolistas.

Pero a ninguno le hablo. Y cuando trabajo en discotecas, voy con mis papás. Mientras chambeo, ellos bailan.



Cuando paseas con Joel, ¿a los dos les piden autógrafos?

A él más y hasta me piden que tome las fotos.



Hermosa y sexy, ¿te faltaron el respeto en la calle?

Un día iba corriendo en short de entrenamiento y un taxista me gritó: ‘Qué ricas piernas’ y le exigí respeto y me respondió: ‘Para qué te vistes así’. Así de machistas somos en el Perú.



Pocos saben que eres karateca.

Y llegué hasta la preselección de Perú.



¿Le aplicaste un golpe a un faltoso?

Saliendo de la casa de mi mejor amiga Isamar, por Los Cedros, cuando esperábamos el taxi, un hombre se nos acercó con pistola. Tiramos nuestros bolsos y empezamos a correr.



¿Escaparon?

Nos siguió, se prendió de mí y me tomó de la mano.



¿Te hizo daño?

Me tiró al piso y en eso apareció otro que me metió un ‘cachazo’ en la cabeza. Atrás, un auto avanzaba despacito.



Eso ya pintaba para secuestro.

Estando en el suelo, le metí dos patadas en el pecho, lo lancé bien lejos y escapé.



¿Es buena la amistad con los ex?

Por respeto ni se habla por teléfono ni por redes.



Antes del final, ¿el mujeriego cambia?

Según él, ya colgó los chimpunes, ja, ja. Yo no perdono mentiras.



La sinceridad siempre es saludable en una conversación. Gracias por estas confesiones.

Al Trome porque permite que me conozca la gente, por ser un medio que todos leen. Aprovecho para mandarle un saludo a ‘Chiqui’ de la producción de ‘Combate’.

