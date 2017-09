Erick Sabater se burla de Kevin Blow porque Michelle Soifer le tiró roche [VIDEO]

“A Michelle le avergüenza relacionarse con una persona así. Como dominicano, me apena que hable mal de los peruanos, que se refiera con lisuras y sea un mal ejemplo”, precisó Erick Sabater.



Kevin Blow dijo que no se dará por vencido e insistirá...



Si no se rinde, ¿cómo va a sobrevivir? Él se quedó en la calle porque su esposa lo botó, así que mejor se preocupe por mantener a los cuatro hijos que tiene regados por todos lados y que piense bien, pues dice que quiere el quinto, pero ni siquiera vive con los que tiene. (L.Gamarra)