La relación de Michelle Soifer y Erick Sabater llegó a su fin en octubre de 2016, han pasado sólo tres meses para que el modelo se deje ver en discotecas de Cartagena besando a varias colombianas, una morocha y otra rubia. La primicia es del programa Amor de Verano.



En las imágenes que muestra Amor de Verano se observa a Erick Sabater besando a una rubia y otra joven morocha en una discoteca de Cartagena, en todo momento el modelo se encuentra feliz y rehaciendo su vida amorosa.



Hace una semana que el modelo se encuentra en Colombia, como se puede ver en su Instagram. Erick Sabater y Michelle Soifer tuvieron una relación de 3 años y se hacían llamar Los Bombones. ​

Erick Sabater y la rubia despampanante que conoció en discoteca de Cartagena. Erick Sabater y la rubia despampanante que conoció en discoteca de Cartagena.

El último careo que tuvo la pareja de Michelle Soifer y Erick Sabater se produjo en Octubre de 2016. Soifer la reprochó al modelo el distanciamiento que había tenido con ella a penas terminó la relación y rompió en llanto.



"Me forcé para sacarte (Erick Sabater) de mi cabeza y de la noche a la mañana no puede uno tratar de tener una posición noble o buena por lo que sientes; ahí está mi escudo y así lo voy a hacer", le dijo Michelle Soifer a Erick Sabater en esa entrevista.



"Sí me dejaste y sí te fuiste cuando me operé y no estuviste conmigo en esos momentos y fueron muchas cosas que me dolieron y hoy en día no estamos juntos por cosas que tú y yo hicimos, por errores que cometimos", le recriminó Michelle Soifer al modelo Erick Sabater.

​