Erick Sabater llama 'pajarraco' a Kevin Blow por insultar a peruanos [VIDEO]

Erick Sabater arremetió contra su compatriota Kevin Blow por hablar mal de los peruanos y le aconsejó a Michelle Soifer que se aleje de él porque es un ‘pajarraco de mala suerte’.



“Ese pajarraco de mala suerte lo que está haciendo es desbaratar la carrera de Michelle. Desde que empezó a hacer shows con Kevin Blow, ¿qué pasó? Saquen sus conclusiones”, dijo Erick Sabater sobre la ausencia del público en los shows de su expareja.



“Michelle, desde que la conozco, era muy querida y llenaba los lugares donde iba, incluso no tenía que hacer nada, ella cantaba el ‘Bombón asesino’ y ya”, agregó Erick Sabater, quien anoche reapareció en ‘Esto es guerra’ y se reencontró con ‘Michi’, quien volvió a lucir su cabellera rubia.

El cantante se refirió a las críticas que recibió en redes sociales

Sobre el sobrepeso de la ‘guerrera’, dijo que Erick Sabater era el complemento de Soifer.



“Más que ayudar, creo que era su complemento, igual ella lo era para mí. Creo que se exigía más y por eso cambió muchas cosas como su peso, su ropa, actitudes, su forma de pensar, había un proyecto de vida. Lo que siento es que no tiene un orden. No sé si necesita asesor de imagen, creo que necesita alejarse del pajarraco ese. Lo último que he escuchado de ese tipo fue faltarle el respeto a los peruanos recomendando que jueguen la ‘ballena azul’, sin importarle si es un niño. Qué se puede esperar de una persona que no tiene el don de la palabra, no puedes atacar a un país entero que te está dando de comer”, precisó el dominicano, que llegó abrazado de Alejandra Baigorria a la premiere de ‘La Momia’ junto a su amigo ‘Coto’ Hernández.



SOMOS AMIGOS

Por su lado, Alejandra Baigorria aclaró que Erick Sabater es su amigo. “No hay nada, somos amigos, patas. Además, es el ex de Michelle, ella es mi amiga”, comentó.



(B. Pashanasi)