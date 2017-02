Erick Sabater a Michelle Soifer:  ‘devuélveme la ropa que te compré’ [VIDEO]

Erick Sabater contó que terminó su relación con Michelle Soifer porque era muy desorganizada, acumulaba deudas y, luego, él debía de asumirlas.



“Todo lo tuve que resolver yo, siempre daba la cara y encima me trataban como mantenido. Esto me da mucha rabia, porque ahora dice que esa moto era de ella y la vendió con Kevin sin mi consentimiento”, dijo Sabater.



Además, aseguró que le enviará una carta notarial para que le devuelva toda la ropa que le compró, pues tiene los vouchers de los gastos que hizo.



Por otro lado, la ‘guerrera’ sostuvo que siempre ha sido cortés con Erick y que no tiene problema en devolverle la ropa.



“Si aún la tengo se la mando, se la regalo. Pero debo aclararle que la moto era mía y punto”, señaló.



Es más, dijo que Erick iba a perder si se iba a las manos con Kevin Blow “porque es puro bla, bla, bla”, acotó.

