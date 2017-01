Por: Milagros Casas



“Ojalá que no quede como la mentirosa del año”, dijo Erick Sabater, sobre los rumores de infidelidad de Michelle Soifer con Kevin Blow.

“Espero que no me haya sido infiel. Ahora, si lo fue, bueno habrá otra chica que querrá tener a este hombre, pero que asuma las consecuencias porque entonces avalaría todo lo que ha pasado, eso sería desastroso para su carrera porque quedaría como la mentirosa del año, no, del siglo”, señaló Erick Sabater, quien añadió que ya no defenderá a Michelle Soifer de los ataques de Chenecou y Jeyci.

“Ya no saldré a defender a Michelle Soifer, que ella resuelva sus cosas, ya verá si procede legalmente o no. Lo que pido es que (Chenecou y Jeyci) saquen las pruebas. Vamos a acabar con la facturación que hacemos todos. A mí también me involucran y al final me pagan más, pero no necesito de eso”, señaló Erick Sabater, al mismo tiempo que aclaró que no le molestó que Michelle lo llame ‘figureti’.

HIENAS



Por su parte, Michelle Soifer, a través de sus redes sociales, arremetió contra los dominicanos Chenecou y Jeyci, quienes estuvieron en el set de ‘Cuéntamelo todo’.

“Por qué tanto odio hacia alguien que solo quiso ayudar. Pero les diré por qué nunca serán aceptados por el público... porque son malas personas. Son unas hienas. Hagan lo que hagan, la gente no es tonta, ustedes no tienen ángel”, escribió Michelle Soifer muy mortificada.

“Seguiré trabajando. Siete años de trayectoria y un par de payasos creen dañar todo. ¡No! Solo son envidiosos... yo estoy bendecida y protegida”, agregó Michelle Soifer.