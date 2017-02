Ernesto Jiménez le responde con todo a Alejandra Baigorria ¿Está decepcionado de ella? [VIDEO]

El panelista de 'Espectáculos' Ernesto Jiménez le respondió a Alejandra Baigorria luego de que ella lo acusara de avalar las críticas que constantemente le hacen en su programa. La rubia de gamarra lloró y el fotógrafo no se quedó callado.

El pasado jueves, Alejandra Baigorria se quebró en pleno programa en vivo cuando escuchó el nombre de Ernesto Jiménez pues dijo que le duele que él no diga nada cuando 'la atacan' en el programa Espectáculos, conducido por Jazmín Pinedo.

Ante esto, Ernesto Jiménez optó por responderle a Alejandra Biagorria, a pesar de que antes eran íntimos amigos. Nunca confirmaron una relación pero ambos mencionaban que había algo más entre ellos.

Ernesto Jimenez sobre Alejandra Baigorria

"No tengo nada que ver con lo que sale en el programa. El tema de la defensa es mi libertad yo escojo cuando meto la cara. Yo no estoy haciendo nada en contra de Alejandra. Yo no formo parte de un circo que la quiere destruir", comentó Ernesto Jiménez en Espectáculos.



Asimismo, el panelista reconoció que ha tenido muchas discrepancias con Jazmín Pinedo respecto al tema de Alejandra Baigorria y a las notas que salían publicadas en el programa.

Alejandra Baigorria llora desconsolada por Ernesto Jiménez

"Voy a seguir manteniendo este silencio. Yo sé como te sientes (Alejandra) cuando pasan este tipo de cosas mediáticas pero no es mi responsabilidad. De este tema, no estoy participando", agregó.

Finalmente dijo que no le dolieron las palabras de Alejandra Baigorria y que no le responderá más. "Ella dijo que no iba a hablar de mí pero me mencionó y hoy solo le respondo", indicó.

Cuando Jazmin Pinedo le preguntó si se sentía decepcionado de ella, él optó por no responder. Ernesto Jimenez lució una cara totalmente desencajada durante todo el programa.