Mamá de Ernesto Jiménez arremete contra Guty Carrera y 'Cuéntamelo Todo' por insinuar esto de su hijo [VIDEO y FOTO]

Guty Carrera regresó a la televisión. El 'Potro' se presentó en el programa 'Cuéntamelo Todo' para formar parte del panel y comentar algunos temas de Chollywood. Sin embargo, también tuvo que responder algunas preguntas sobre Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez.

En 'Cuéntamelo Todo', le preguntaron a Guty Carrera qué le parecía la relación que está naciendo entre Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez. El exparticipante de 'Esto Es Guerra' comentó que la relación entre ellos se parece a la canción 'Tal para cual' de Leslie Shaw y Mario Hart.

"Dije esa canción porque se dice que hay mucho amor, que son tal para cual. Yo veo mucho amor en esa pareja y por eso digo que son tal para cual", comentó Guty Carrera en Cuéntamelo Todo.

Pero eso no es todo. Olinda Castañeda le preguntó si en algún momento de su relación con Alejandra Baigorria, Ernesto Jiménez intentó algo con la rubia. Guty Carrera contestó así:

"No puedo hablar de Alejandra. Me sorprendería realmente que fuera así. He escuchado comentarios pero uno no puede hablar si no tiene pruebas y si uno no lo vio. No puedo decir nada" dijo Guty Carrera.

Sin embargo, el panel de Cuéntamelo Todo especuló sobre hasta qué punto habría llegado Ernesto Jiménez con Alejandra Baigorria mientras ella estaba con Guty Carrera y que fue él quien filtró los audios de la rubia.

A quien no le gustó nada que hablen sobre Ernesto Jiménez fue a Mary Cisneros, mamá del panelista de 'Espectáculos'. La señora utilizó sus redes sociales para hablar sobre el panel de Cuéntamelo Todo y de Guty Carrera.

"Cuéntamelo Todo: Límpiense la boca antes de burlarse o hablar mal de Ernesto que él no trae rabo de paja

Guty Carrera: Límpiate la boca antes de insinuar", escribió la mamita de Ernesto Jiménez.

Y es que la seño Mary nunca ha tenido pelos en la lengua y siempre ha dado su opinión sobre cualquier tema que se relacione a su hijo Ernesto Jiménez u otros temas de Chollywood. ¿Dirá algo el excombatiente sobre lo dicho por Guty Carrera?

La mamá de Ernesto Jiménez destruye a Cuéntamelo Todo

