Ernesto Pimentel: "Julieta Rodríguez debería irse a su país" [VIDEO]

Ernesto Pimentel dejó entrever que la modelo Julieta Rodríguez intentó acabar con su vida, después de calificar a los peruanos de ‘cholos asquerosos’.



“Yo no puse la entrevista de Julieta en mi programa, porque vi marcas en sus muñecas y yo no me quería hacer responsable de lo que esta chica podía hacer por un tema emocional”, expresó Pimentel, quien posó con una piñata de la modelo, durante su show en Plaza Norte.



Asimismo, sugirió a la modelo que regrese a vivir a Argentina.

“Si yo fuera ella me hubiera ido al seno de mi familia para protegerme. Si ella sale bailando en el ampay que se anuncia, voy a ver que salga la entrevista”, añadió.



Por su parte, Rodrigo Tapari, vocalista de ‘Ráfaga’, dijo que él jamás se expresaría mal de los peruanos tal como lo hizo su compatriota Julieta Rodríguez.



“Se ha equivocado, el respeto es primordial, yo siempre me manejo con respeto, con amor. Podría equivocarme pero no hablaría nunca mal de nadie”, señaló. (L.G/M.C)

