Esperanza Gómez celebró su cumpleaños y mandó sexy video a seguidores ¿Cuántos años cumplió la actriz porno? [FOTOS]

Esperanza Gómez festejó su cumpleaños a lo grande y fue tendencia en Twitter donde sus seguidores crearon el hashtag #HoyCumpleLaEsperanza, donde le enviaron saludos algo subidos de tono que la actriz porno no dudó en compartir.



Pero ¿cuántos años cumplió Esperanza Gómez? es lo que muchos se preguntaron en las redes sociales y la actriz porno no tiene reparo en afirmar que acaba de llegar a los 37 años y para celebrarlos bien realizó una presentación erótica en una provincia colombiana donde le regalaron una torta temática.



Para agradecer las muestras de cariño, Esperanza Gómez publicó un sexy video en sus cuentas de redes sociales.



"Hola chicos, quiero agradecerles los mensajitos de cumpleaños que me han estado regalando en mis redes sociales. Se les aprecia mucho, de verdad es muy grato que tanta gente linda me quiere, me apoya, está pendiente de mis cositas y me han mandado unos mensajes de verdad muy lindos que tocan el corazón de cualquiera", dijo Esperanza Gómez en su cuenta de Instagram.



Feliz cumpleaños a mi jejejeje Una publicación compartida de Esperanza Gomez (@esperanzagomez) el 18 de May de 2017 a la(s) 6:51 PDT

Ayer también, Esperanza Gómez compartió algunos consejos para ayudar a los hombres a que complazcan a sus parejas a la hora de realizar el sexo oral. El objetivo: experimentar una máxima sensación de placer en este acto.



Esperanza Gómez señala que si la mujer "se retuerce como una serpiente y no sabe si gritar o llorar", es indicativo de que vas por buen camino.



Hace unos días, Esperanza Gómez se unió a la campaña para que no cancele 'La Expo Porno' de Cartagena donde ella dará una conferencia junto a otros exponentes de la industria para adultos.